Filiz Besim: Eğitim için kaygılıyım...

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Önümüzdeki yılı gerek ortaeğitim, gerekse yüksek öğrenim anlamında kazanmamız, telafi etmemiz çok ama çok önemli" uyarısında bulundu.

İşte Besim'in açıklaması:

Eğitim için kaygılıyım...

Bir eğitim yılı daha kapının eşiğinde. Pandemi nedeniyle bundan önceki neredeyse iki eğitim yılını kaybettik. Önümüzdeki yılı gerek ortaeğitim, gerekse yüksek öğrenim anlamında kazanmamız, telafi etmemiz çok ama çok önemli.

Bu anlamda gözlemlediğim maalesef ciddi bir hazırlık yok. Eğer varsa bu hazırlığı yapanları selamlıyorum. Benimkisi “KAYGILI” bir uyarı...

Yüksek öğrenimi bu yıl da kaybetmemek için mutlaka üniversite personeli aşılanmalı hatta üçüncü dozları da takip edilmeli. Gelecek öğrencilerle ilgili geliş kuralları ve aşıları şimdiden organize edilmeli. Sağlık ve Eğitim bakanlıkları bilimsel verilerle süreci planlamalı ve Rektörlüklere bu konuda yetki ve sorumluluk verilmeli...

Denetlenmeli...

Aynı şey orta eğitim için de geçerlidir. Online eğitim bir yere kadar başarılsa da yüzyıllardır süregelen eğitim öğretilerinden vazgeçemeyiz. Çocukların sosyo-psikolojik davranışlarında meydana gelen /gelecek olan bozuklukları göz ardı edemeyiz.

Çok geç kalmadan ciddi samimi bir hazırlık İVEDİDİR.

Yoksa meydana gelen/gelecek olan zararlar geriye dönüşümsüz olacaktır.

Bu gelecek hepimizindir.