Filiz Besim görevi devretti

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İsabet olmuş ne iş yaptı diye soracak olursak bana göre hiç. Sadece şov yaptılar gittiler. İletişim kanalları çalışmıyor Sağlık bakanlığına ulaşamıyoruz. Maillere dönüş olmuyor. Ama baksan her gün demeç veriyorlar. Şimdi geldiğiniz yere güle güle.