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Filiz Besim görevi devretti

23 Mayıs 2019 Perşembe 13:03
Filiz Besim görevi devretti
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UBP Güzelyurt Milletvekili ve yeni Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, Sağlık Bakanlığını Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim'den devraldı

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Son Güncelleme: 23.05.2019 15:53
Anahtar Kelimeler:
Filiz Besim
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Kemal 2019-05-23 14:25:55

İsabet olmuş ne iş yaptı diye soracak olursak bana göre hiç. Sadece şov yaptılar gittiler. İletişim kanalları çalışmıyor Sağlık bakanlığına ulaşamıyoruz. Maillere dönüş olmuyor. Ama baksan her gün demeç veriyorlar. Şimdi geldiğiniz yere güle güle.

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