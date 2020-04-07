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Filiz Besim: “Hasta olmayanları da hasta edeceksiniz”

Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim, İngiltere'den gelecek olan vatandaşların aynı uçakta uzun süre bir arada olmasının doğru olmadığının altını çizdi

07 Nisan 2020 Salı 10:44
2511 Okunma
Filiz Besim: “Hasta olmayanları da hasta edeceksiniz”

Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim, bugün ve yarın İngiltere’den gelecek olan 200’den fazla yurttaşın aynı uçakta 5 saat boyunca yolculuk yapmasının doğru bir şey olmayacağını ifade etti.

“Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır” diye yazan Besim,  “Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?” şeklinde konuştu.

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim’in paylaşımı şu şekilde:

“Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır. Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?
Hasta olmayanları da hasta etmek… Dünya Sağlık Örgütü “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” diyor…
Anneler, babalar, gençler, yetkililer ben diyorum ki “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün”…

Anahtar Kelimeler:
Filiz BesimCoronavirüsKoronavirüsKarantina
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Kiprislii 2020-04-07 10:53:03

Dogru diyorsun valahi.

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iskele gençlik 2020-04-07 12:08:38

vAllahi biz de korkuyoruz keşke orada kalsalardı kimse yanlış anlamasın sadece bir korku var içimizde

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ARANDEZ GURANDEZ 2020-04-07 12:33:28

Lefkosaya sehir hastanesi uygun degil diyenler..Ve bunu 3 yil once red edenler.. Yorum Kuzey Kibris Turk Halkinin.

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Boş konuşma 2020-04-07 13:22:17

Eşin dostun çocuğu gelirken başka konuşuyordun. Baştan kimse gelmeyecekti. Kurallar uygulanırsa gelen gelecek artık. siz de ikinci Sibel Siber vakası olma yolundasınız. Her konuya ahkam...

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