Filiz Besim: “Hasta olmayanları da hasta edeceksiniz”

Sağlık eski Bakanı Dr. Filiz Besim, bugün ve yarın İngiltere’den gelecek olan 200’den fazla yurttaşın aynı uçakta 5 saat boyunca yolculuk yapmasının doğru bir şey olmayacağını ifade etti.

“Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır” diye yazan Besim, “Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?” şeklinde konuştu.

Sağlık Eski Bakanı Dr. Filiz Besim’in paylaşımı şu şekilde:

“Yazmayım diyorum ama elimde değil ben doğru bildiğim şeyleri yazmak zorundayım. Yarın ve bir sonraki gün Birleşik Kırallık’tan 200’ün üzerinde canımızın gelmesi planlanmaktadır. Şu anda İngiltere’de toplumda Covid-19 ile büyük bir bulaş oranı var. Bu demektir ki; gelecek olan yurttaşlarımızda da bulaş yaygındır. Peki ama bu insanlarımızı bile bile aynı uçağa koyup 5 saatlik yolculuk yaptırmak doğru mu?

Hasta olmayanları da hasta etmek… Dünya Sağlık Örgütü “Herkes Olduğu Yerde Kalsın” diyor…

Anneler, babalar, gençler, yetkililer ben diyorum ki “gelin bu işi çok geç olmadan bir daha düşünün”…