Filiz Besim: "Pandemi süreci el yordamı ile yönetilmez"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili adayı Filiz Besim Ktv ekranlarında şöyle dedi;

“Birçok insan sorunu bireysel olarak çözmeye çalıştı bu Koronavirüs sürecinde. Herkes sosyal medyada kendince uyarılarda bulundu. Pandeminin başında birçok iş insanımız da çok çok yardımcı oldu. Başında Cumhurbaşkanı ile Başbakanın çatışmasını da bu süreçte yaşadık. Bir yerinden tutarak olmuyor... Liderlik gerekiyor. İşte siyasetçiye güven kalmıyor… Bu sorunu çözen siyasettir parlamentodur ve ona bağlı yönetim kadrolarıdır. Doğru zihniyet ve politikalar sandıktan çıkarsa iyi yönetilir… Bu umuda inandığım için kliniğimi bırakıp, sokaklardayım…”

CTP'li aday Filiz Besim asgari ücret konusunda da asgari ücretin Hayat Pahalılığı oranında artması gerektiğini de bir soru üzerine sözlerine ekledi.

CTP’nin ‘Euro söylemi” ve “vaatleri” konusunda ise Besim, bu meselenin etraflıca Türkiye ile konuşulabileceğine inancını dile getirdi.

Kaynak : Kıbrıs Postası