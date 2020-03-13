Filiz Besim: "Sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz, yaşlılarımız ölecek"

Sağlık Eski bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabında OHAL kararının çıkmamasını eleştirdi.

Besim , "Sevdiklerimiz, gıymetlilerimiz, yaşlılarımız ÖLECEK" dedi

FİLİZ BESİM'İN O AÇIKLAMASI:

ŞAKA MI BU???

Uzmanlar “kapanalım” diyor.

Cumhurbaşkanı “OHAL ilan edelim” diyor

Kapılar kontrol edilemiyor.

Sağlık Bakanlığı düzgün karantina merkezi kuramıyor.

Ev karantinalarını takip edemiyor, telefonları çökmüş durumda insanlar Corona için verilen telefonlara ulaşamıyor.

Düzgün açıklama yok.

Hükümet olayı oyaladıkça oyalıyor.

Yaptıkları tek şey okulları tatil etmek ve onun çevresinde dolanmak.

Ey hükümet yetkilileri anlatamadık sanırım.

Sevdiklerimiz, gıymetlilerimiz, yaşlılarımız ÖLECEK..

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA