Filiz Besim: "Sevdiklerimiz, kıymetlilerimiz, yaşlılarımız ölecek"

Sağlık Eski bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabında OHAL kararının çıkmamasını eleştirdi.
Besim , "Sevdiklerimiz, gıymetlilerimiz, yaşlılarımız ÖLECEK" dedi
FİLİZ BESİM'İN O AÇIKLAMASI:
ŞAKA MI BU???
Uzmanlar “kapanalım” diyor.
Cumhurbaşkanı “OHAL ilan edelim” diyor
Kapılar kontrol edilemiyor.
Sağlık Bakanlığı düzgün karantina merkezi kuramıyor.
Ev karantinalarını takip edemiyor, telefonları çökmüş durumda insanlar Corona için verilen telefonlara ulaşamıyor.
Düzgün açıklama yok.
Hükümet olayı oyaladıkça oyalıyor.
Yaptıkları tek şey okulları tatil etmek ve onun çevresinde dolanmak.
Ey hükümet yetkilileri anlatamadık sanırım.
Sevdiklerimiz, gıymetlilerimiz, yaşlılarımız ÖLECEK..
GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA
Kimse beklenilen kararı nedense veremiyor,biz yapabiliriz,evlerimizde kalalım,dışarı çıkmayalım
Birçok büyüğümüz anlamayacak ama yine de anlayanlar için bazı rakamlar vereyim.
Çin dışındaki günlük Coronavirüs tespitleri;
22 Şubat 230 kişi
25 Şubat 1416 kişi
5 Mart 2968
12 Mart 8342
Bunlar tesbit edilenlerin artışını gösterir. Yayılma hızı çok yüksek.
Bu demektir ki ACİL ÖNLEM ALINMALI. İnsanların temasını minimuma indirmelisiniz.
Daha ayrıntılı tablolar için alttaki adresi ziyaret edebilirsiniz.
Source: Worldometer - www.worldometers.info Worldometer
Doğru diyorsun. Şubat ayında ölüm oranları % 2 iken 11 ve 12 Martta ölüm oranları 8% e çıktı. Bu önemli bir artıştır.Beğen (2) Beğenmedim! (0)
“İtalya’da 16 gün önce (24 Şubat) 100 Coronavirüs vakası tesbit edilmişken, 10 gün önce bu sayı 1000 oldu. 10 Mart Salı gün bu sayı 8,500 oldu ……. Bunlardan 1,000 kişi iyileşti 631 kişi ise öldü…”
Gelin siz bunu KKTC için oranlayın : Dün 1 kişi vardı, on gün sonra 100 kişi ve 16 gün sonra 850 vaka ……………
Yahu sen sanki çok mu iyi yaptıydın bakanlığın döneminde. Hastaneden randevu almak isterdik telefonlara bakan olmazdı. Sen neyin kafasını yaşıyorsun. Sen önce kendine bak. Eski bakan. Sonra dön önüne. Sen şu an görevde olsaydın bunların hiçbirini bile yerine getiremezdin
Be gusbo şimdi berabar olma zamanıdır, şimdi akıllı davranma zamanıdır, dünyada örneklere bakarak davranma zamanıdır, sen da durdun uğraşın senin zamanında ........... . Brakın böyle saçma işleri, herkesin zamanında birçok şeyi beğenmeyik. Ama şimdi akıllı ve birlikte hareket etme zamanıdır.Beğen (5) Beğenmedim! (0)
The government’s historic ordering of a nationwide lockdown — limiting the movement of 60 million people — has transformed Italy into a testing ground for not only what it might take to control the virus, but how much a democracy is willing to upend life’s most basic routines and joys.
Hukumet hukumet biraz halki dusunun biz halk ohal istiyoruz siz hangi kafadasiniz olelim mi yani disariya cikmaya korkar olduk kimsenin umrunda degil insan cani bu kadar mi kolay.. sayin tatar ohali yapmalisiniz yoksa cok canlar yanacak
Corona virüsü nedeniyle Olağan Üstü Durum ilanı çağrısı yapanlar . KKTC'nin 56/1983 sayılı OHAL yasası, Bakanlar Kurulu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanına 3 ay boyunca çok geniş yetkiler tanır. Meclisin onayı ile bu süre uzatılabilir. Sokağa çıkma yasağından cep telefonlarına el koymaya, yayın yasağından özel eşyalara el koymaya, sivil toplum faaliyetlerinin yasaklanmasından özel hayatın gizliliğine müdahaleye kadar gider. O nedenle OHAL isterken iki kez tartın üç kez düşünün.. kimse sizleri dışarda gezmeye zorlamaz oturun evinizde herşeyi devletten.....!!!! beklemek olmaz kendi tedbirini kendin al..
En UYGUNU OHAL DEĞİL veya SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEĞİL SINIRLAMA GETİRİLMELİ
Gezi ve Yerleşme Özgürlüğü
Madde 22
(1) Her yurttaş, gezi özgürlüğüne sahiptir; bu özgürlük ancak ulusal güvenliği sağlama ve salgın hastalıkları önleme amaçlarıyla ve yasa ile sınırlanabilir.
(2) Her yurttaş, dilediği yerde yerleşme özgürlüğüne sahiptir, bu özgürlük, ancak ulusal güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, kamu mallarını koruma, sosyal, ekonomik ve tarımsal gelişmeyi ve sağlıklı kentleşmeyi gerçekleştirme zorunluluğuyla ve yasa ile sınırlanabilir.
(3) Her yurttaş, yurda girme ve çıkma özgürlüğüne sahiptir. Yurt dışına çıkma özgürlüğü yasa ile düzenlenir.
(4) Hiçbir yurttaş, isteği dışında Devlet sınırları dışına çıkarılamaz ve aynı şekilde girmekten alıkonulamaz.