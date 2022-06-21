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Filiz Besim: Siz önce meclisi saatinde açmayı becerin Sayın Arıklı!

CTP Milletvekili Filiz Besim, hükümet ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamasına tepki göstererek, "Siz önce meclisi saatinde açmayı becerin Sayın Arıklı!" dedi.

21 Haziran 2022 Salı 11:27
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Filiz Besim: Siz önce meclisi saatinde açmayı becerin Sayın Arıklı!
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Hükümet ortağı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Arıklı'nın 'Başbakan emir verdi “sözleşmeli dört stenograf alınacak' sözüne işaret eden Besin, "Yani stenograflar grev yapamasın. Siz önce meclisi saatinde açmayı becerin Sayın Arıklı. Belki o kadar da çok ek mesaiye ihtiyaç olmaz" dedi. 

"SAĞLIKTA YAŞANANLAR ÇOK DAHA AĞIR VE YIKICIDIR"

Cumhuriyet Meclisi'nin gündemde olduğu için  haber olduğunu ifade eden Besim, sağlıkta yaşananların çok daha ağır ve yakıcı olduğunu kaydetti. Besim, "Sağlıkta ek mesai şarttır. Evinden ailesinden sıcacık evinden feragat edip hastalara hizmet veren sağlık personelini bu ekonomik krizde süründürmek acımasızlıktır" dedi. 

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