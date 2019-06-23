Filiz Naldöven, ölümünün üçüncü yıl dönümünde şiirlerle anılacak

Girne Belediyesi ile Lirik Şiir Grubu, merhum emekli öğretmen, yazar ve şair Filiz Naldöven anısına 28 Haziran Cuma günü şiir etkinliği düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karaoğlanoğlu ile 19 Mayıs Caddesi’ni (Calliope ile Levent Apartmanları arası) bağlayan güzergah üzerinde Şair Filiz Naldöven Sokak’ta saat 19.30’da başlayacak etkinlikte, Lirik Şiir Grubu üyeleri, şair Filiz Naldöven’in şiirlerini okuyacak.

“HER DAİM BİZLERLE BİRLİKTE OLACAK”

Lirik Şiir Grubu adına açıklama yapan Serkan Soyalan “Ülkemizin yetiştirdiği en önemli şairlerden olan Filiz Naldöven'i ölümünün 3'üncü yılında da saygı, özlem ve şiirlerle anıyoruz. Naldöven, ürettikleriyle her daim bizlerle birlikte olmaya devam edecektir” dedi.

GÜNGÖRDÜ: “ÜRETEN BAŞARILI BİR SANATÇIYDI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, daha önce Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen, Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması’nda Filiz Naldöven’in Özel Ödülü verdiklerini söyledi. Nidai Güngördü, Girne Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Filiz Naldöven’nin adının Girne’de bir sokağa verildiğini hatırlattı. Naldöven’in sürekli üreten başarılı bir sanatçı olduğunu anlatan Güngördü, ölümünün 3’ncü yılında şair Filiz Naldöven’i şiirleriyle anmak istediklerini ve herkesi etkinliğie beklediklerini kaydetti.