Film Bitti de, Bu Dizi Bitmez!

Bu yaşananları film sayıp elbet bitecek derken, yeni sezon dizisi başladı.

Öyle bir dizi ki, ne başı belli ne de sonu. O da yetmezmiş gibi ne konusu belli ne de içeriği.

Beni en çok üzen ise bu dizi de konuk oyuncu olan insanlardır. Çünkü bu dizinin yönetmeninin kim olduğu belli değil. Bu dizide amaç, var olan her şeyi bitirmek.

Tüm değerlerimizi, benliğimizi, özgüvenimizi bizden almaya çalışıyorlar. İçinde memleket sevdası olanları tenzih ediyorum.

Ama kendi adıma net söylerim ki; bu yaşananlara geri adım yok. Yaptığınız her filme, her diziye, her komediye dimdik ayakta duracağım. Bunu yapacak olan birçok mücadele arkadaşım da vardır.

Oynadığınız filim, dizi, tiyatro ne dersiniz adına bilmiyorum ama rezil oldunuz.

Bu memleket böyle bir rezillik görmedi.

Sadece rezillik değil tabii. Yoksulluk, karamsarlık, sıkıntı, stres ve gelecek kaygısı. Evet, bunları siz yarattınız.

İsyan etmemek elde değil bu yaşananlara. Bu süreçte yaşananların bir dizi gibi bölüm bölüm hayatımıza girmesi ve bizlere yaşattıkları asla unutulmaz.

Evet, tarih yazdınız. Rezilliğin tarihi!

Tek derdi maaş kaygısı içinde yaşamak olan bir toplum yarattınız. İnsanlar kendi halini düşünmekten, birçok toplumsal olayı görmez oldu artık.

Özel sektör, işsiz olanlar, gelecek kaygısı olan gençler, kadın girişimciler, kırsalda yaşayanlar, hayvancı, turizm sektörü bunlara daha yüzlercesi eklenebilir. Bu sektörler umurunuzda mı?

Kişisel egonuz için yediniz memleketi! Hem de vatan, millet, anavatan yalanları ile.

Korkmayın! Bu hayatta her zaman dik duranlar kazanır. Kısa vadede olmazsa da, uzun vadede bu olacaktır.

Bu zulme, saçmalıklara, karamsarlığa susmayın!

Devlet imkanlarından yararlanmak, eşit, özgür ve standart bir hayat yaşamak bizim de hakkımızdır. Hak verilmez, alınır. Alana kadar da, mücadele bitmez.

Hırsızlara, yalancılara, talancılara, figüranlara, biat edenlere karşı susmayın!

Bu memlekette, Anavatanda, Bayrakta sizin olduğu kadar, bizimdir de. Kimse bunları tekeline alarak, pisliklerini örtmeye kalkmasın.

Tarih bunların rezilliklerini de, bizlerin dik duruşunu da her zaman yazacaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.