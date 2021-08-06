Film gerçekten çok güzeldi. Ailece severek izledik…

Dün KIB-TEK Genel Müdürü ve beraberindeki bürokratlar tarafından bir basın açıklaması düzenledi. Çarşaf çarşaf gerekçeli bir açıklama yapılarak, elektriğe çok uzun zamandır zam yapılmadığını, kuruma yatırım yapılması gerektiğini, kurumun zarar ettiği detaylı bir şekilde, tabiri caizse AĞLAYARAK anlatıldı ve elektriğe en az yüzde 30 zam yapılması gerektiği söylendi…

Yüzde 30 zam açıklamasına haliyle tepeden tırnağa herkesten BEDDUALARLA DOLU tepkiler geldi...

Ve yapılan bu zamla ilgili olarak da basın toplantısında “Zam değil güncelleme diyelim” tabirini kullandı Sayın Genel Müdür…

Rahmetli Levent Kırca’nın bir skecinde vardı aynı söylem…

“ZAM DEĞİL FİYAT GÜNCELLEMESİ”, “ZAM DEĞİL ZAMCIK”

Nur içinde yatsın…

***

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Erhan Arıklı dün telefonlara çıkmamakla beraber, bu sabah yazılı bir açıklama yaparak, kendi bakanlığına bağlı KIB-TEK’in yüzde 30 zam talebine TEPKİ gösterdi. Ama açıklamanın devamında gerekçeli ve madde madde yapılacak olan zamla ilgili tepkileri YUMUŞATMAK ADINA bilgiler de paylaşmayı ihmal etmedi.

Günlerdir BU GÜNCELLEME ile ilgili olarak gerek Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda, gerekse KIB-TEK’te uzun soluklu toplantılar yapıldığını HEPİMİZ BİLİYORUZ. Sayın bakanın hangi bürokratlarla odalarının altlı üstlü, yan yana, seslensen duyacak mesafede olduğunu da bakanlığa giden HERKES BİLİYOR.

Ama Sayın Bakan bu zamdan ‘SANKİ HİÇ HABERİ YOKMUŞ GİBİ –MIŞ’LI –MİŞ’Lİ BİR AÇIKLAMA YAPARAK’ günah keçisi olarak kendi atadığı bürokratlarını gösterdi…

Hem KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanını, hem KIB-TEK Genel Müdürünü, hem de diğer bürokratlarını, yani YOL ARKADAŞLARINI halkın önüne attı…

“Ben masumum hâkim bey benim olayla bir ilgim yok. Ben sadece yoldan geçiyordum”

***

8 Aralık 2020 tarihinde, UBP, DP ve YDP’nin hükümet flörtünün sürdüğü sıralarda, katıldığı televizyon programında, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı kendisine verildiği takdirde, “İlk iş olarak elektriği ucuzlatacağım” diyen,

Tüpe 5 TL indirim yapıp aylarca başarı naraları atarak, gıdadan ilaca kadar her kalemde fahiş fiyat artışlarına karşın, Ekonomi Bakanlığı kendisinde olmasına rağmen, katıldığı TV programında, “Vatandaş ekonomi niye kötü diye bize yükleniyor da, iyi be kardeşim ama ekonomiyi ben mi yönetiyorum? Adı bizde ama direksiyon başkasının elinde” diye şikâyet ederek hedef şaşırtan,

Akaryakıt Taşıma İhalesi’nin bilmem kaç kez iptaline neden olup, Bakanlar Kurulu kararları çıkartarak, yasaları çiğneyip, x firmadan defalarca ihalesiz doğrudan alım yapan,

Matematiğin babaları Pisagor’dan Turing’e, Öklid’den Newton’a kadar hepsini mezarında ters çeviren matematik hesaplarıyla “KIB-TEK’İ ZARAR ETMEKTEN KURTARIYORUM” açıklamaları yapan,

“KIB-TEK’İ MAMMACILARA YEDİRMEYECEĞİM!” diyerek, KIB-TEK’i ihalesiz ve şaibeli işlerin bir numaralı adresi haline getiren,

Ve günün sonunda sanki hiç haberi yokmuş gibi elektriğe yüzde 30 zamma DANIŞIKLI tepki gösteren Sayın Bakanı başarılı performansından dolayı gerçekten CAN-I GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM…