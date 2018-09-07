Film gibi operasyon

Havadis Gazetesi'nden Devrim DEMİR 'in haberine göre, Girne’nin göbeğinde önceki gün polisten kaçmak isteyen uyuşturucu zanlıları iki arabaya çarparak kaza yaptı. Araçtan inerek kaçmaya çalışan zanlılar ile polis arasında yaşanan kovalamaca ve arbedede bir polisin eli kırıldı.

Girne’de bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri ele geçirdiği 15 gram Hintkeneviri uyuşturucunun ardından, satıcıyı tespit etti.

Önceki gün öğle saatlerinde KWW 314 Güney Kıbrıs plakalı aracı ile polis tarafından takip edildiğini fark eden Onur Oğuzca, trafiğin yoğun olduğu saatlerde hız yaparak kaçmaya çalışırken iki araca çarparak kaza yaptı.

Oğuzca ve araçta yolcu olarak bulunan Selahattin Çakmak, araçtan inerek kaçmak istedi, polisle sokak aralarında kovalamaca yaşadı.

Narkotik ekiplerinin elinden kaçamayan Oğuzca ve Çakmak, makul güç kullanılarak tutuklanırken, polis memuru İ.A.’nın eli yaşanan arbedede kırıldı.

Oğuzca’nın kullanımındaki Rum plakalı araçta gerçekleşen aramada 43 gram Hintkeneviri ele geçirildi.

Narkotik ekiplerinin soruşturması sabah saatlerine kadar devam etti.

Zanlılar, Zerman, Oğuzca ve Çakmak dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlılar aleyhinde soruşturmanın çok yeni olduğuna dikkati çekerek 1’er gün süreyle tutuklu kalmalarına karar verdi.

500 TL’ye satın aldı içemeden yakalandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlılar Hürol Zerman, Onur Oğuzca ve Selahattin Çakmak’ın uyuşturucu madde Hintkeneviri “Alma” ve “Verme” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Ahmet Bayram, zanlı Zerman’ın Girne’deki evinde önceki gün saat 16.10 ve 16.50 saatleri arasında mahkeme emri ile yapılan aramada salonda 15 gram ağırlığında Hintkeneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Bayram, Zerman’dan yapılan sorgulamada konu maddeyi 500 TL karşılığında zanlı Onur Oğuzca’dan satın aldığını itiraf etmedi üzerine Oğuzca’yı aynı gün Girne’de tespit ettiklerini belirtti.

Polisten kaçmaya çalıştılar

Soruşturma memuru Ahmet Bayram, zanlı Onur Oğuzca’yı yönetimindeki KWW 314 plakalı araç ile Girne içinde yakın takibe aldıklarını, zanlının takibi fark ederek aracı geri geri sürerek kaçmaya çalışırken kaza yaptığını ve iki araca çarparak durabildiğini kaydetti.

Bayram, Oğuzca ve araçta yolcu olarak bulunan Selahattin Çakmak’ın araçtan inerek kaçtıklarını ve ara sokaklarda makul güç kullanarak kısa sürede tutuklandıklarını ifade etti.

Araçta 43 gram uyuşturucu

Zanlı Onur Oğuzca’nın kullanımındaki KWW 314 plakalı araçta yapılan aramada iki ayrı bölümde toplam 43 gram Hintkeneviri ele geçirildiğini ifade eden Bayram, uyuşturucu kesiminde kullanılan bıçağın da emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın sabahın erken saatlerine kadar devam etiğini aranan emare ve alınması gereken ifadeler olduğunu kaydeden Bayram, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin eli kırıldı

Havadis’in edindiği bilgide, önceki gün Girne’nin en işlek caddesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan ve iki araca çarptıktan sonra koşarak uzaklaşmak isteyen Oğuzca ve Çakmak makul güç kullanılarak tutuklandı.

Yaşanan kovalama sırasında Narkotik polisi İ.A.’nın eli kırıldı.

Oğuzca cinayetten 13 yıl hapis yattı