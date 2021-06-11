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Filmde rol almak isteyenlerin dikkatine

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Müge Günay, derneğin katkılarıyla çekilecek, uluslararası film festivallerinde gösterilecek, uzun metraj film için ön hazırlık sürecinin başladığını duyurdu.  

11 Haziran 2021 Cuma 14:53
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Filmde rol almak isteyenlerin dikkatine

Günay, filmde rol almak isteyenlerin derneğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Günay, çekimleri eylül ayında Antalya’da başlayacak filmin konusunun 1974 yılında yaşanan Dohni katliamı olduğunu belirtti.

Günay, çekimlerin Lefkoşa ve Karpaz’da devam edeceğini, filmin yönetmen, senaryo ve kamera arkası ekibinin dernek üyelerinden, oyuncu kadrosunun deneyimli oyunculardan veya dernek tarafından Temmuz ayında Antalya’da, Ağustos ayında Lefkoşa’da verilecek kamera önü kurslarına katılmış yetenekli oyunculardan oluşacağını kaydetti.

Günay, evlerinden, esir kampına götürülmek üzere alınıp ve bir daha geri dönmeyen, uzun yıllar kayıp şahıs olarak aranan kişilerin hayatını konu eden filmde hem günümüzün hem de geçmiş dönemin canlandırılacağı kaydetti.

Bu nedenle her yaştan oyuncuya ihtiyaç olduğunu belirten Günay, filmde yer almak isteyen tecrübeli oyuncu adayları veya tecrübesiz olup kursa katılmak isteyen adayların derneğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden iletişime geçebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Müge GünayKıbrıs Türk Sinema Televizyon DerneğiDohni Katliamı
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