Filmin sonu geldi mi?

21 Şubat’ta kurulan ve sadece 17 gün sonra kabine değişikliğine giden hükümete sendikalar hükümetin kurulmasından sadece 40 gün sonra çok ciddi bir uyarı verdiler Başbakanlık önünde.

Sabahın erken saatlerinde Başbakanlığa gelen Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler çok ciddi tedbirler aldı. Sadece Başbakanlığı korumak değil eylemle destek verenleri de korumak adına tüm önlemler alındı. Öyle ki eylemin yapılacağı ve eylemcilerin kullanacağı tüm güzergâhlar polis ve polis köpeklerince incelendi.

Son yıllarda hatırladığım en kalabalık ve en organize olmuş eyleme şahitlik ettik. Hiçbir taşkınlık olmadan mesajları ülkeyi yönetenlere verdi eylemciler ve aynı olgunlukla dağıldılar.

Burada sanırsam bir teşekkürü de bu eylemi organize edenlere vermek zorundayız. Bu kadar büyük bir kitleyi sorunsuz olarak eylem alına taşıdılar ve sorunsuz olarak ta dağıttılar.

Sendikaların son yıllarda erozyona uğrayan gücü ve itibarı bu eylem ile yeniden canlanmış oldu.

Gelelim işin püf noktasına. Eylemde eylemciler “hükümet istifa” diye slogan attıkları sırada yanımda Ana Muhalefet lideri Tufan Erhürman vardı. Erhürman’a şu soruyu sordum;

“Duyuyorsunuz eylemciler hükümet istifa diye bağırıyor. Diyelim ki hükümet bu isyana olumlu bir cevap verdi, siz Ana muhalefet lideri olarak ne yapacağınızı planladınız mı?

Erhürman “ halk ne isterse o olacak. halk artık bunları istemiyor. Halk kimi işaret ederse o başbakan olacak. buradan çıkan mana budur” dedi.

Tabi eylemin içinde sorulan bu soruya verilen cevap son derece önemli. Erhürman yeni bir hükümet modeli üzerinde durmuyor. Erhürman Halkın gücünden bahsediyor ve halkın iktidarı değiştirebileceğini söylüyor.

Üstelik Eren Genel Seçimlerin üzerinden 68 gün geçmiş olmasına rağmen bunu söylüyor Erhürman. Bana göre Erhürman’ın üzerinde durduğu yeni bir hükümet modeli değil. Bana göre Erhürman’ın aklında baskın bir erken genel seçim.

23 Ocak 2022’de yaptığımız son seçimlerde UBP birinci CTP ikinci parti olarak çıkmış UBP ile CTP’nin oyları yakın olsa da UBP 6 vekil daha fazla çıkartmayı becerebilmişti.

Erhürman bence geride kalan 68 günde halkın iradesinin değiştiğini düşünüyor ve olası bir erken genel seçimde UBP ile aradaki farkı kapatıp hatta öne geçmeyi planlıyor.

Bu konuda önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz ama belli oldu ki artık sokaklar boş kalmayacak. Sendikalar bu havayı arkalarına alıp daha sık meydanlara çıkacak.

Hükümete gelince, hükümetin işi gerçekten zor. Hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak çok zor bir yola girdiler. Bu yolda daha ne kadar devam edebilirler? Valla buradan kestirmek ve bir tarih vermek çok ama çok zor…