Filo Denizcilikten Açıklama!

BAHAR SANCAR - GÜNDEM KIBRIS ÖZEL HABER

Girne Limanı’nda bugün sabah saatlerinde Filo Denizcilik'e ait Beşparmak gemisinin motorlarında arıza meydana gelmesi, iki seferin aksaması ve Mersin'e gidecek olan yaklaşık bin yolcu Girne Limanı'nda kalması yönünde çıkan haberlere Filo Denizcilik’ten açıklama geldi.

“SABAH 8.30’DA SMS İLE BİLGİLENDİRME YAPILDI”

Gündem Kıbrıs’a konuşan Filo Denizcilik yetkilileri, söz konusu haberin ve fotoğrafın gerçekleri yansıtmadığını aktardı. Çıkan haberde kullanılan fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğunu, Girne Limanı’nda 216 yolcunun check-in işlemi yaptırdığını, yolcuların ileri bir saatte gelmek üzere yoğunluk yaşanmaması adına gönderildiğini ve rötarın sabah 8.30’da tüm yolculara SMS ile bildirildiği açıklamada kaydedildi. Filo Denizcilik, Taşucu’ndan geminin yola çıktığını, seferlerin bugün gerçekleşeceğini ve herhangi bir iptalin de söz konusu olmadığını açıkladı.

“TOROS GEMİSİ SEFERİNDE AKSAMA YOK”

Filo Denizcilik, “Bugün gerçekleşecek olan 2 seferimizden biri Beşparmak gemisi ile diğeri ise Toros gemisi ile gerçekleşecek. Toros gemisin seferinde herhangi bir aksama olmayıp gece 23:59 da Girne’den – Taşucu’na hareket edecektir. Rötar yapan gemimiz Beşparmak gemisi olup, o da rötarlı olarak bugün 450 yolcusunu Girne’den Taşucu’na götürecektir” açıklamasını yaparak, “Tüm yolcularımızdan yaşanan gecikme nedeni ile özür diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Basında yer alan ilgili haberle ilgili olarak da yasal süreci en kısa sürede başlatacaklarını aktaran Filo Denizcilik yetkilileri, yolcuların mağdur olmaması adına gerekli hazırlıkların ve çalışmaların da devam ettiğini kaydetti.