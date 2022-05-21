Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı

Koop son saniyede galip: 76-79

Basketbol Federasyonu’nun özellikle Büyük Erkekler Ligi’nin oyuncu potansiyelini artırmak için büyük önem verdiği U20 Erkekler Ligi’nde final serisi başladı. Final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor, RA25 Spor Salonu’nda karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan serinin ilk maçını Koopspor son saniye üçlüğü ile 79-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Büyük çekişme yaşandı

Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan serinin ilk maçında ilk periyot 17-16 YDÜ üstünlüğü ile geçilirken, Koopspor soyunma odasına 35-33 önde girdi. Üçüncü periyotta 58-54 YDÜ üstünlük sağladı. Müsabakanın son 21 saniyesine 74-74 eşitlikle girilirken, kazandığı serbest atışları sayıya çeviren Koopspor son 8 saniyeye 76-74 önde girdi. YDÜ son iki saniye kala turnikeden bulduğu sayı ile skoru 76-76 yapsa da son anda Koopspor’dan Arda Göztaşı’nın üç sayılık atışı ile serinin ilk maçını Koopspor 79-76 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci maç Perşembe günü

Müsabakanın en skorer isimleri 19’ar sayı ile oynayan YDÜ’den Attila Topaloğlu ile Koopspor’dan Arda Göztaşı oldu. Serinin ikinci karşılaşması 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.