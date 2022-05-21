Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı

Basketbolda U20 Erkekler Ligi final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:31
0 Okunma
Final serisi heyecanı büyük çekişmeyle başladı

Koop son saniyede galip: 76-79

Basketbol Federasyonu’nun özellikle Büyük Erkekler Ligi’nin oyuncu potansiyelini artırmak için büyük önem verdiği U20 Erkekler Ligi’nde final serisi başladı. Final serisi ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor, RA25 Spor Salonu’nda karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan serinin ilk maçını Koopspor son saniye üçlüğü ile 79-76 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

Büyük çekişme yaşandı

Kazanılmış üç maç esasına göre oynanan serinin ilk maçında ilk periyot 17-16 YDÜ üstünlüğü ile geçilirken, Koopspor soyunma odasına 35-33 önde girdi. Üçüncü periyotta 58-54 YDÜ üstünlük sağladı. Müsabakanın son 21 saniyesine 74-74 eşitlikle girilirken, kazandığı serbest atışları sayıya çeviren Koopspor son 8 saniyeye 76-74 önde girdi. YDÜ son iki saniye kala turnikeden bulduğu sayı ile skoru 76-76 yapsa da son anda Koopspor’dan Arda Göztaşı’nın üç sayılık atışı ile serinin ilk maçını Koopspor 79-76 kazanarak 1-0 öne geçti.

İkinci maç Perşembe günü

Müsabakanın en skorer isimleri 19’ar sayı ile oynayan YDÜ’den Attila Topaloğlu ile Koopspor’dan Arda Göztaşı oldu. Serinin ikinci karşılaşması 26 Mayıs Perşembe günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 20.00’de oynanacak.

Son Güncelleme: 21.05.2022 17:40
Anahtar Kelimeler:
SporMaçErkekler LigiBasketbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden tepki!
"Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”
"Açık ve net, bedeli ne olursa olsun hayır diyoruz”
Üstel: Bizim esas hedefimiz gençlere refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır
Üstel: Bizim esas hedefimiz gençlere refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim