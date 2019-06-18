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Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı

Uluslararası Final Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Yılı Burs ve Sıralama Sınavı gerçekleştirildi. Sınav sonuçları ve burs oranları üniversitenin www.final.edu.tr adresli resmi sayfasından duyuruldu.

18 Haziran 2019 Salı 15:48
Final Üniversitesi Burs ve Sıralama Sınavı sonuçları açıklandı

Final Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC liselerinden mezun KKTC vatandaşları ile lise eğitimini kesintisiz 4 yıl KKTC'de tamamlayan TC vatandaşı adayların katıldığı sınav sonuçlarına göre öğrencilere %50 ila %100 arası burs verilecek ve burslar, Üniversite eğitim süresi boyunca kesintisiz devam edecek.

Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen Burs ve Sıralama Sınavı, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler, Fen ve tercihen İngilizce sorularından oluşan çoktan seçmeli kitapçıklardan oluştu. Sınav sonrasında adaylar tercihte bulundukları programlardan birine yerleştirilecek. 
Açıklamada, sınav neticesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Turizm Ve Otel İşletmeciliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikoloji (Türkçe ve İngilizce) programlarına yerleştirilecek öğrencilere kayıt sonrasında noter onaylı işe alım garanti belgesi verileceği de belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Final Üniversitesi
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