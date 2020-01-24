Final Üniversitesi Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi başlıyor

Final Üniversitesi 6-7 Şubat tarihlerinde lise öğrencilerine yönelik ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi’ düzenliyor. Ülkemizin en geniş katılımlı girişimcilik ve kariyer etkinliğindeki oturumlarda iki gün boyunca geleceklerine yön vermek için önemli bir dönemde bulunan lise son sınıf öğrencilerinin kendilerini tanıyarak doğru tercihler yapmasına destek olunuyor. ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ katılımcılarına iki günlük oturumların sonunda sertifika veriliyor.

Ülkemizden ve Türkiye’den farklı sektörlerden birçok isim konuşmacı olacak

Kuzey Kıbrıs’ta eğitim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin kayıt yaptırarak katılabileceği oturumlarda gerek Türkiye gerekse KKTC’nin iş ve eğitim dünyasından başarılı isimler öğrencilerle bir araya gelecek.

‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ süresince şu isimler çeşitli söyleşi ve seminerlerde öğrencilerle bir araya gelecek: Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı ve Final Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı, aynı zamanda TÖDER Başkanı İbrahim Taşel, Sabah Gazetesi Eğitim Yazarı CNN Türk Başarıya Doğru Programcısı Sait Gürsoy, Eğitim Uzmanı ve Okan Üniversitesi Aday İlişkileri Müdürü Servet Gülsün Şirin, Başel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başel, Corpayss CEO’su Murat Mayda, Eziç Restoranları Kurucusu Mehmet Eziç, Öğretim Görevlisi ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, İlkay M. Genç Şirketler Grubu Genel Müdürü Mustafa Genç, Otel Genel Müdürü ve Girişimci Mert Bölükbaşı, Gayrimenkul Yatırım Uzmanı Aylin Pelin Onar, Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Umay, İletişim Uzmanı Mert Özdeş, Final Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Girişimci Halil Ercan.

Final Üniversitesi Eğitimci Emrah Adaklı program moderatörü olarak söyleşi ve seminerleri yönetecek. ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ boyunca söyleşilerin yanı sıra, öğrencilerle meslek seçimlerine yönelik testler, bilişim ve teknoloji girişimleri ve kariyer hedef çalıştayı gibi aktivitelerle öğrencilerin eğilimlerini belirlemelerine yönelik çalışmalar yapılacak.

ZİRVE BOYUNCA ULAŞIM HİZMETİ SAĞLANACAK

Final Üniversitesi’nde iki gün süreyle saat 09.30’da başlayıp 17.30’da tamamlanacak olan ‘Girişimcilik ve Kariyer Zirvesi 2020’ katılımı için öğrenciler Üniversitenin sağlayacağı ulaşım hizmetinden faydalanabilecek.

Gazimağusa Terminal’inden 07.30, Güzelyurt Terminal’inden 07.30, Alsancak Belediyesi’nden 08.00, Lefkoşa Terminal’inden 08.00 ve Girne Barış Parkı Durağı’ndan 08.30 saatlerinde Final Üniversitesi’ne servisler kalkacak. Zirve ile ilgili detaylı bilgi ve servislere kayıt için 0533 855 23 55 numaralı “WhatsApp hattı”ile iletişime geçilebilir.