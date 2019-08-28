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Final Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

“Final Üniversitesi’nin yaptığı katkılar okulumuz için olduğu kadar diğer kurumlar için de önemli”

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:30
Final Üniversitesi öğrencilerinden örnek davranış

Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri “Topluma hizmet Uygulamaları” dersleri kapsamında bölgedeki bir ilkokul ile iletişime geçerek, yeni akademik yıl öncesinde okul binasında tadilat yaptı ve öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak malzemeleri bir araya topladı.

Final Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri öncelikle okulu ziyaret ederek ilkokuldaki durumu gözlemledi; öğretmenlerin belirttiği eksikleri belirledi. Eksiklerin giderilmesi için akademisyenleri ile birlikte planlama yapan öğrenciler, Üniversitede kendi imkanları ile kermes düzenleyerek bir miktar maddi gelir sağladı.

Ardından gönüllülerin de katkılarıyla bağış kutuları hazırlayan Final Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri bu kutularda eğitim materyalleri, kıyafet, oyuncak, ayakkabı ve kitap topladı. Kermesten elde edilen gelir ile okulun tadilatına gereken materyalleri alarak okul binasında bakım onarım yapan öğrenciler daha verimli öğretim sağlamak amacıyla sınıfları yeniden düzenledi.

 “Final Üniversitesi’nin yaptığı katkılar okulumuz için olduğu kadar diğer kurumlar için de önemli”

Final Üniversitesi ile birlikte hareket ederek ihtiyaçların belirlenip giderilmesini sağlayan ilkokul öğretmenleri ve yönetimi, ortaya çıkan sonuçtan oldukça memnun kaldı.  Üniversitelerin kuruldukları bölgelerde sosyal sorumluluk bilinciyle katkı sağlamalarının önemine değinerek Final Üniversitesi’nin bu anlayışa en iyi örnek teşkil ettiğini belirten ilkokul yönetimi; “Final Üniversitesi’ne, öğrencilerine, akademisyenlerine, çalışanlarına ve Final ailesinin girişimleriyle destek veren herkese teşekkür ederiz. Final Üniversitesi’nin yapmış olduğu bu katkı bizim okulumuz kadar diğer kurumlar için de önemlidir. Sosyal dayanışmanın örnek olacağını düşünüyoruz ve bu gibi girişimlerin artarak süreceğini umut ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Akademisyenlerinin destekleriyle ihtiyaçları tamamlayan Final Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri de yapmış oldukları proje sayesinde dayanışma örneği sergileyerek organizasyon tecrübesi de edinmiş oldu.

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Final Üniversitesi
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