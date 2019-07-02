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Final Üniversitesi yatay geçiş başvuruları başladı

02 Temmuz 2019 Salı 13:40
Final Üniversitesi yatay geçiş başvuruları başladı

Final Üniversitesi, 2019-2020 Akademik Yılı için yatay geçiş başvurularını kabul ediyor. Başvurular 1 Temmuz tarihi itibarıyla kabul edilecek ve ardından değerlendirme süreci başlayacak. Değerlendirmeler neticesine göre yatay geçiş yapmaya hak kazanan öğrenciler, Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün resmi kabulünden sonra kayıt yaptırabilecek.

Yatay geçiş şartlarına göre Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler, “Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında geçiş, Çift anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında başvurularını yapabiliyor. Final Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kabul edilecek olan başvurular için gerekli evraklar ise şöyle:

  • ÖSYM (Yerleştirme Puanları ve Başarı Sıralamaları Dahil ) Sonuç Belgesi
  • LYS/YKS Sonuç Belgesi
  • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
  • Öğrenci belgesi
  • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
  • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
  • Lise diploması kopyası
  • Yatay geçişine engel bir durumun olmadığına dair belge
  • Yurt dışındaki üniversitelerden başvuru halinde belgeleri sunulan üniversiteye ait YÖK'ten alınacak denklik belgesi
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi

KKTC vatandaşı öğrenciler aşağıda belirtilen belgeler ile yatay geçiş için başvuru yapabiliyor:

  • Resmî not çizelgesi, transkript (imzalı ve mühürlü)
  • Öğrenci belgesi
  • Disiplin cezası almamış olduğuna dair belge.
  • Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını gösteren ders içerikleri
  • Lise diploması kopyası
  • KKTC Kimlik Kartı Kopyası

Adaylar, Final Üniversitesi’ndeki iş garantisi verilen Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Psikoloji Türkçe, Psikoloji İngilizce, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programlarına başvuru yapabiliyor. Final Üniversitesi’nde ayrıca İşletme, Uluslararası Finans, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık ve Hukuk lisans programları da yatay geçiş başvuruları ile öğrenci kabul ediyor. Başvuru koşulları ve kabul esasları ile ilgili www.final.edu.tr sayfasından detaylı bilgi alınabiliyor.

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Final Üniversitesi
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