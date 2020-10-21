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FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MERKEZ BANKASI’NA İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNMASI GEREKİYOR

 Maliye Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası ortak açıklama yayımlayarak, finansman şirketi olarak faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin, KKTC Merkez Bankası’na izin başvurusunda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

21 Ekim 2020 Çarşamba 16:16
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FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MERKEZ BANKASI’NA İZİN BAŞVURUSUNDA BULUNMASI GEREKİYOR

 Maliye Bakanlığı ve KKTC Merkez Bankası ortak açıklama yayımlayarak, finansman şirketi olarak faaliyetlerine devam etmek isteyen şirketlerin, KKTC Merkez Bankası’na izin başvurusunda bulunmaları gerektiğini duyurdu.
Açıklamada, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasanın 22’nci maddesinin (3)’üncü fıkrası, Geçici 2’nci maddesi ve Geçici 5’inci maddesinin yasanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarih olan 19 Ağustos da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. 
Yasa ve ilgili diğer yasalar tahtında açıkça yetkilendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir kişinin, kazanç sağlamak maksadıyla faiz veya her ne ad altında olursa olsun, bir ivaz karşılığı veya ipotek veya sair teminat almak suretiyle, ödünç para verme işlemlerini yapmasının tefecilik olarak sayıldığı ve tefeciliğin yapılmasının yasaklandığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Bu bağlamda 19 Ağustos tarihinden önce, belirtilen işlemleri yapan kişilerin durumları da yasanın Geçici 2’nci maddesinde düzenlenmiş ve söz konusu kişilerin bu işlemlerinden doğmuş alacaklarının tahsili ve/veya bu işlemlerinin bir kereye mahsus olarak yapılandırılması dışında herhangi bir ödünç para verme işlemi yapması da yasaklanmıştır.
Ancak bedeli gerçek bir faturaya dayanan ve doğrudan satıcıya ödeme yapılması yolu ile müşterinin kredilendirilmesini sağlayan ve Yasa’nın 57’nci ve 58’inci maddeleri ile kapsamı belirlenen finansman işlemlerinin, yasanın diğer maddelerinin yürürlüğe gireceği tarih olan 1 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabileceği, bu tarihten itibaren ise yasanın geçici 3’üncü maddesi gereği ilgili şirketlerin finansman şirketi olarak faaliyetlerine devam edebilmek için KKTC Merkez Bankası’na izin başvurusunda bulunmaları gerektiği değerlendirilmektedir. “
Açıklamada, bu finansman işlemleri yapılırken, 31/2020 sayılı Tüketici Kredileri Yasası ve altında düzenlenen tebliğ hükümlerinin de dikkate alınması gerektiği bildirildi. 

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