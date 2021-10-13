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Firarda olan FETÖ’cü KKTC’de yapılan operasyon ile yakalandı

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:18
113 Okunma
Firarda olan FETÖ’cü KKTC’de yapılan operasyon ile yakalandı
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FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan firari H.E., KKTC’de polis ekipleri ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon ile yakalanarak Mersin’e getirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY’nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama emri bulunan firari H.E.’nin, KKTC’de olduğu tespit etti.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan H.E., Mersin’e getirildi.

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