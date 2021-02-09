Firari'nin Rögardan Esrarengiz Kaçışı!

Merkezi Cezaevinde tutuklu olarak bulunan Alexsandr Satlaev, dün akşamüzeri cezaevinden firar etti.

Cezaevi içerisinde rögara girip saklanan Satlaev, yemek arabasının cezaevine giriş yaptığı sırada kapının açılmasını fırsat bilerek bulunduğu yerden çıkıp, koşarak kaçtı.

Alexsandr Satlaev, Dikmen’e yaklaştığı esnada sabit kontrol merkezinde bulunan polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Firari, buradan da bir ayakkabısının ayağından çıkmasına rağmen koşarak gözden kayboldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda “Bahse konu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

KAYNAK: KIBRIS GAZETESİ



