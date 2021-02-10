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Firarinin yattığı yeri ve su içtiği bidonu buldu

Ülkemizde köpek eğitimi konusunda hizmet veren Dog Mental Cyprus’un eğitim köpeği olan Argento, üstün yetenekleriyle, Satlaev’in yattığı yeri ve su içtiği bidonu 2 farklı noktada bulmayı başardı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 19:29
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Firarinin yattığı yeri ve su içtiği bidonu buldu

Ülkemizde köpek eğitimi konusunda hizmet veren Dog Mental Cyprus’un eğitim köpeği olan Argento, üstün yetenekleriyle, Satlaev’in yattığı yeri ve su içtiği bidonu 2 farklı noktada bulmayı başardı.

Dog Mental Cyprus direktörü ve eğitmeni Aysun Kahraman Öktem, sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Rus mahkumun arama çalışmalarına Argento ile destek vermek için polis ve çevik birlik, özel harekatla çalıştık sabahtan beridir.

Akşamdan beri tetikte bizi aramalarınu bekledik, sabah güneş doğar doğmaz da işe koyulduk.

Son derece organize, tabiri caizse DİDİK DİDİK, insanların yürümeyeceği uçurumlardan, mağaralardan ciklos mevkiinde ilk 4 saatlik aramada omuz omuza çalıştık. (Sonra 4 saat daha başka bir bölgede daha çalıştık) düz yolda yürümek bile çok zorken siz tahayyül edin)

Yaralandık, düştük kalktık iz sürdük..

Ve Argento sayesinde, kaçağın yattığı ini ve son içtiği su bidonunu 2 farklı noktada bulmayı başardık.

Arazi bildiğiniz gibi değil. Hani sosyal medyada dalga geçersiniz ya? Ben burdan o dalga geçenleri yarın aramaya gönüllü olmaları konusunda davet ederim. Biz vatandaşlık görevimizi yaptık, konusunda yetenekli az bulunan profesyonel bir köpeğimiz var diye, tehlikeye rağmen Polis Teşkilatı ve Özel harekat ile işbirliği yaparak ve titizlikle çalıştık. Adamın ayağına sarılı çapıtı da referans olarak Argetoya sürekli koklatarak referansı tazeledik.

Sonra Laptadan ihbar geldi köpekle gelin dendi. Ekiple hemen laptaya gittik ve bir o kadar daha çetrefilli arazide yine çalıştık..

Siz burda espiriler yapmaya devam ederken, canını dişine takan bu insanlara yaptığınız saygısızlık tahammül edilir gibi değil.

Ayıptır. Biraz empati...

Ben burda bu operasyonda görev yapan tüm kişieri yürekten kutluyorum. Ve er ya da geç ölü veya diri yakalanacağına inancım sonsuz. Özellikle de bugün bizzat ekiple çalıştıktan sonra

Biz Dogmental Cyprus olarak her zaman elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Polis Genel Müdürlüğü Özel Harekat Timi ve Çevik kuvvete destek vermeye devam edeceğiz.

Not:mantar ve ayrelli toplarlar diyenlere, bizzat operasyonda gönüllü çalışmalarını tavsiye ederim. Bakalım tüm ekip olarak döktüğümüz ter kolay mı değil mi

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