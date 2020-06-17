Fırat Ataser: “Camelot’a talibiz”

Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak’ta bulunan Camelot plajının işletmesinin belediyeye verilmesini istedi ve belediye olarak burada tarihi ve turistik bir mekan yapıp, bölgedeki diğer sivil toplum örgütleri ile birlikte halkın hizmetine sunmak için istekli olduklarını söyledi.

Alsancak Milli Parkında, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, Alsancak Belediyesi Belediye Meclis üyeleri, bölge muhtarları ve bölgenin sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

“Camelot’a talibiz”

Geçtiğimiz Şubat ayında kira sözleşmesi dolan Camelot Plajının belediye verilmesini istediklerini söyleyen Başkan Ataser, “Eski adı Alsancak Gazinosu olan yeni adı Camelot Plajının bölge insanı için değeri büyük. Belediye olarak bizim vizyonmuz “kaybettiklerimizi geri kazanmaktır” Önümüzdeki zaman diliminde bölgemizdeki okullara, sivil toplum örgütlerine kullandıracağımız bu alanı, en iyi şekilde halkımızı hizmetine sunmak istiyoruz. Buradan elde edilecek gelirin en az yüzde 25’ini de eğitim ve spor için kullanacağız. Biz bu konudaki talebimizi gerek askeri makamlara gerekse Başbakanlığa bildirdik. Eğer bir ihale olacaksa bu ihaleye belediye olarak ta girmeye hazır olduğumuzu buradan açıklamak istiyorum. Yapılacak yeni sözleşmede biz neler yapacağımızı da tek tek yazacağız ve bu sözlerimizin de bundan önce olduğu gibi arkasında olacağız.

“Alsancak Deniz Müzesi”

Başkan Ataser, 1 Temmuz Sabahı 1974’de Kıbrıs’a çıkarma yapan gemilerden bir tanesinin Çıkartma Plajının olduğu bölgeye konuşlandırılacağını ve burada bir düzenleme ile bir deniz müzesi oluşturacaklarını söyledi. Tarihi ve doğal güzellikleri ile Alsancak’ın bölgenin bir çekim merkezi haline geleceğini söyledi.

Alsancak Yolu

26 Temmuz günü bölgenin en büyük sıkıntısı olan yol konusunda da adım atılacağını söyleyen Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser “çok uzun zamandır beklediğimiz yol konusunda artık sona geldik ve 26 Temmuz’da Girne-Alsancak yolunun ikinci etabı için ilk kazmayı vuracağız. Ve kısa bir sürede bu yolu tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.