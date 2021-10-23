Fırat Borak: İnanın zor değil, iyi niyet yeter

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Dipkarpaz Çevre Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği Başkanı Fırat Borak, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, yıllardır tek çivi çakılmayıp kaderine terk edilen Dipkarpaz Şelonez Balıkçı Barınağı'nın içler acısı halini gündeme getirmişti.

Borak yaptığı paylaşımda,"İnsanların tekneye bindiği, ağlarını taşıdığı menderek çürüdü, yıkılıyor. Toplam 160 tahta! Yıllardır hangi hükümet geldiyse, bu tahtalar değişmedi. Avrupa Birliği barınağa, buz deposu ve balıkçılar için dinlenme odası yaptı, elektrik yok! Konteyner çürüdü. Zamanında saatten kaçak elektrik ile keyif yapıldı, borç bırakıldı ve elektrik yok! Emekçi balıkçılar, karanlıkta limana girmek zorunda. Şov değil, çözüm bulun lütfen." şeklinde serzenişte bulundu.

Fırat Borak'ın serzenişine kulak veren Gönen Vuran'a teşekkürü şu sözlerle ifade etti.

Borak'ın paylaşımı şu şekilde:

Dipkarpaz Köyü "Şelonez Balıkçı Barınağı" tahtaları yenileniyor. Haberlerimizi dikkate alan ve konuyu yakından takip eden Hayvancılık Dairesi Müdüresi Sn. Gönen Vuran'a hanım'a ve Uğur Selin Sencer kardeşime teşekkür ederim.İnanın zor değil, iyi niyet yeter. Sözlerine yer verdi.