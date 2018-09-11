Fırın bacası apartman sakinlerini mağdur ediyor!

Yaşadığı apartman dairesinin alt katındaki fırınının bacasından çıkan duman ve kokudan yıllardır mağduriyet yaşadığını iddia eden Güldüren Baytar, yetkililerin ilgisizliğine tepki gösterdi

Girne-Boğaz’da bulunan Şehit Ramis Mehmet Sokak’ta Mülk Apartmanı’nda ikamet eden Güldüren Baytar, apartmanın altında yer alan Göçmenköy Şah Fırınının bacasının çıkardığı dumanın kendi evine dolduğu ve evdeki astım hastası yaşlı annesinin dumandan olumsuz yönde etkilendiğini söyledi.

Defalarca, bir çok resmi kuruma başvuran fakat bir sonuç alamadığını belirten Baytar, “Çevre dairesi, Kaymakamlık ve birçok ilgili yere gittik fakat kimse şikayetlerimizle ilgilenmedi” diye konuştu.

“Gece uyuyamıyoruz”

Baytar, Göçmenköy Şah Fırını sahibinin, kendisinden müsaade almadan, evinin duvarını işgal ederek güneşlik yaptırdığını ve bu güneşliğin balkonu ile bitişik olmasından dolayı her hangi birinin güneşliği basamak olarak kullanarak evine girebileceğini de iddia etti. Bu nedenden uyumaya korktuklarının altını çizen Baytar, muhatapları ile bu konuda görüştüklerini ancak karşısındaki kişinin tepkisinin “İstediğiniz yere şikayet edin” şeklinde olduğu ifade etti.

Evine girilmesini kolaylaştırılan ve apartman sakinlerine sorulmadan yapılan güneşlik

“Annem dumandan nefesiz kalıyor”

İşletmenin kullandığı fırının bacasının, eskiden evlerinin yatak odasının camının yanından dışarıya çıkartıldığının altını çizen Baytar, annesinin astım hastası olduğunu ve bacadan çıkan duman, is ve koku yüzünden birçok sabah nefes darlığı çekerek uyandığını kaydetti. Annesinin, sırf maruz kaldığı duman yüzünden bütün gün makineye bağlı kalmak zorunda kaldığını söyleyen Baytar, artık bu soruna bir çare bulunması için Havadis aracılığı ile yetkililere çağrıda bulundu. Söz konusu baca ile ilgili işletme sahibi ile konuştuklarını anlatan Baytar, annesinin rahatsız olduğunu işletme sahibine de söylediğini, bunun üzerine de bacayı balkonunun altına taşıdıklarını aktardı. Bacanın balkon altına taşınmasının fayda etmediğine dikkat çeken Baytar, evlerinin içinin baca yüzünden yağ, kömür ve yemek koktuğunu da sözlerine ekledi.

Konu ile ilgili olarak, Çevre Dairesi, Kaymakamlık ve birçok ilgili yere başvurduklarını ve şikayette bulunduklarını söyleyen Baytar, kimsenin şikayetleri ile ilgilenmediğini de belirtti.

Apartman sakinlerine bilgi verilmeden bütün su boruları üzerine dökülen beton

Su deposu borularının üstüne beton döktü

Baytar, “Kimseye sorulmadan apartmanımızın alt kısmında bulunan su depolarının bağlantı borularının üzerine beton döktüler, ilerleyen zamanlarda borulardan biri patladığında bu borulara ulaşma imkânımız kısıtlandı ve zorlaştı” dedi.

Kardelen GÖKSU