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Fırıncılar Birliği: Kurulan düzen, düzen değildir

Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı unun 4. kez zamlanacağını belirtti, ekmeğin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu ancak hükümetin aldığı kararla ekmek zammının ertelendiğini söyledi.

19 Aralık 2021 Pazar 14:07
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Fırıncılar Birliği: Kurulan düzen, düzen değildir
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Fırıncılar Birliği Başkanı Ömer Çıralı unun 4. kez zamlanacağını belirtti, ekmeğin zamlanmasının kaçınılmaz olduğunu ancak hükümetin aldığı kararla ekmek zammının ertelendiğini söyledi.

Yazılı bir açıklama yapan Çıralı, “Bizler her zaman yerli sanayiyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak kurulan düzen, düzen değildir! Hiçbir sanayici kendi hammaddesini başkasının TEKELİNE bırakmak istemez” dedi ve un ithalini eleştirdi. 

Çıralı’nın açıklaması şu şekilde:

“Hükümetin UN ve Unlu mamullerin ithalatının serbest kalması konusunda almış olduğu kararı Tam Desteklediğimizi halkımızın bilgisine getirmek isteriz.

Bilinmesi gereken K.K.T.C’de un ithalatı yasak olduğu için 26 yıldır, iki buğday ithalatçısı ülkeye buğday ithal etmekte ve bu buğdayı ise 3 değirmen işlemektedir. Bu buğday ithalatçısından bir tanesi aynı zamanda un değirmeni sahibidir.

26 yıldır ekmeğimizin kalite ve fiyatını direkt olarak 2 buğday ithalatçısı yönlendirmektedir. Bu durum bizler için çok yanlıştır. Bu Kadarı Yeter Artık! demenin zamanı gelip geçmiştir.

Pandemi ile başlayan ve döviz krizi ile zirveye çıkan ekonomik sıkıntılar nedeniyle Son 1 Ay içerisinde ekmeklik unun 3 Kez zamlanmasına sebep olmuştur. Ne yazık ki 4. Un Zammı işletmelerimize bildirilmiştir. Bu bakımdan temel tüketim maddesi olan EKMEĞİN yeniden zamlanması kaçınılmazdır.

Hükümetin aldığı kararla bir süre daha ekmek zammı ertelenmiş ve halkımız daha da dar boğaz edilmemiştir.

Bizler her zaman yerli sanayiyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Ancak kurulan Düzen, Düzen değildir! Hiçbir sanayici kendi hammaddesini başkasının TEKELİNE bırakmak istemez.

Zaman birlik, beraberlik ve birleşme zamanıdır. Kişisel menfaatler Toplum Menfaatinin önüne geçmemelidir.

Saygılarımızla”

Son Güncelleme: 19.12.2021 15:14
Anahtar Kelimeler:
Fırıncılar BirliğiÖmer Çıralı
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