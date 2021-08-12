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Fırst Lady Tatar'dan açıklama

12 Ağustos 2021 Perşembe 21:43
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Fırst Lady Tatar'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığında pozitif 2 vaka çıkarken temaslı olan Sibel Tatar'da açıklama yaptı:
Dün itibariyle birinci derece temaslı olmam nedeniyle izoleyim. Ne kadar dikkat edersek edelim, karşı karşıya olduğumuz virüsün nereden geleceği hiç belli olmuyor. Hepimizin kendimizi ve çevremizi koruma sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla kendimi tam olarak izole etmiş durumdayım. Cumhurbaşkanlığı’nda alınan tedbirler ile ilgili resmî açıklama yapılacaktır. Merak edip, arayan soran herkese içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlıklıyım. Pcr sonucum negatiftir.Lütfen kendinizi ve çevrenizdeki insanları korumak için tedbirlere uyunuz. Sağlık dileklerimle.

Son Güncelleme: 12.08.2021 23:47
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