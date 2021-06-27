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First Lego League Explore Fuarı yapıldı

Fırst Lego League Explore Fuarı dün gerçekleştirildi...

27 Haziran 2021 Pazar 12:03
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First Lego League Explore Fuarı yapıldı

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi tarafından, ABD Lefkoşa Büyükelçiliği desteğiyle beşincisi düzenlenen “First Lego League Explore Fuarı”, dün gerçekleştirildi.

Merkezin açıklamasına göre, yüzden fazla çocuğun katıldığı dünkü etkinlik, ara bölgedeki Fullbright Merkezinde yer aldı.

Fuara katılan 20 takım, “PlayMakers” temasıyla ilgili yaptıkları araştırmalarını, modellerini ve “Anlat Bana” posterlerini gözlemcilere sundu. 

Öğrenen Mutlu Bireyler Merkezi açıklamasında, “6-11 yaş arasında, adanın farklı bölgelerinden gelen çocukların katılımıyla yapılan, dünyada yüzden fazla ülkede yüzbinlerce çocuğun ve gencin katıldığı bu organizasyon adada bir ilk olma özelliğini taşıyor” denildi.

Anahtar Kelimeler:
First Lego League Explore Fuarı
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