Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bugün hava parçalı bulutlu, akşam saatleri yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 16-21 derece dolaylarında seyredecek.

Başkent Lefkoşa’da sıcaklığın 21 derece olması bekleniyor.

Fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Dairesi uyarı yaparak bugün 12:00’dan yarın 12:00’a kadar fırtına beklendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bölgemiz denizlerinde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve batı, gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve batı yönlerden “8” kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.