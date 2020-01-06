Fırtına nedeniyle Girne’de ağaç devrildi

Yağışlı ve fırtınalı hava Girne Bölgesini etkisi altına aldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışlı hava, öğle saatlerine doğru yerini şiddetli rüzgara bıraktı. Fırtına nedeniyle, 23 Nisan İlkokulu Bahçesinde bulunan bir servi ağacı ikiye ayrılarak devrildi.. Olayın, öğrencilerin derste olduğu bir saatte yaşanması nedeniyle şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı.. Girne Orman Dairesi ve İtfaiye ekipleri olayın hemen ardından devrilen ağacı kaldırdı.. Doğanköy ve Alsancak Mare Monte bölgesinde, elektrik kablolarının kopması sonucu bazı bölgeler elektriksiz kaldı.. Elektrik Kurumu ekipleri sorunu gidermek için olay yerinde çalışma yapıyor. Bu arada Meteoroloji Dairesi yarın gece yarısına kadar sağanak ve fırtınanın etkisini sürdüreceği uyarısı yaptı. (BRT)