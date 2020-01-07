Fırtına nedeniyle İskele’de bir evin duvarı çöktü

Sağanak yağmur ve fırtına İskele ve Karpaz bölgelerinde maddi hasara neden oldu.

İskele’de Meryem Yılmaz’a ait evin kerpiçten olan duvarı aşırı yağmurlardan dolayı çöktü.

İskele Belediye ekipleri sabahın erken saatlerinde Yılmaz’ın evine giderek onarım çalışmalarına başladı.

Fırtına nedeniyle Boltaşlı ve Kaleburnu köylerinde elektrik direkleri zarar görürken bölgede elektrikler kesildi.

Fırtına nedeniyle aynı zamanda birçok ağaç da kökünde söküldü, bazı mandıralar da zarar gördü.(BRT)