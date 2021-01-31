FIRTINA VE YAĞMUR YAYLA VE AYDINKÖY’DE DE HASARA YOL AÇTI

Fırtına ve şiddetli yağmur, dün akşam Yayla ve Aydınköy’de de hasara yol açtı.

Polis açıklamasına göre, çatılar uçtu, su depoları, fideler ve ağaçlar hasar gördü.

AMBARIN TAVANI UÇTU

Yayla’da Nurettin Ayvacı’ya (E-47) ait ambarın tavanı uçtu.

SU DEPOSU KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Aydınköy’de Süleyman Özhuy’a (E-60) ait evin damındaki bir tonluk su deposu, bir boyler, bir güneş paneli ve iki çanak uydu anteni hasara uğrayarak kullanılmaz hale geldi.

5 BİN KÖK DOMATES FİDESİ HASARA UĞRADI

Dün akşamki doğal afet sırasında Aydınköy’de Meryem Alkan’a (K-57) ait domates serasının üzerine 6 servi ağacı devrildi. 5 bin kök domates fidesi yanında, sera naylonları ve 200 adet sera kurulmasında kullanılan demir hasara uğradı.

7 PORTAKAL AĞACI HASARA UĞRADI

Yine Aydınköy’de Mehmet Ayyıldız’a (E-73) ait narenciye bahçesinde de devrilen servi ağacı, 7 portakal ağacının kırılarak hasar görmesine nden oldu.

Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.