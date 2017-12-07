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Fırtına zarara yol açtı!

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci, gece etkili olan fırtına nedeniyle, balıkçı teknesinin saat 04.00 sıralarında battığını söyledi.

07 Aralık 2017 Perşembe 16:03
Fırtına zarara yol açtı!
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Girne’de etkili olan fırtına ve şiddetli rüzgar Lapta’da balıkçı barınağında bulunan ve Münür Haşimoğlu’na ait olan 7 buçuk metre uzunluğundaki Mobidik adlı balıkçı teknesi, su alarak battı.

Lapta Alsancak Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç  Birinci, gece etkili olan fırtına nedeniyle, balıkçı teknesinin saat 04.00 sıralarında battığını söyledi.

Birinci, Lapta balıkçı barınağının yapımındaki eksiklikler nedeniyle, balıkçıların sürekli sıkıntı yaşadığını belirterek, balıkçıların teknelerinin yıllardır defalarca fırtınalarda zarar gördüğünü anlattı.

Sorunu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na defalarca ilettiklerini ifade eden Ertunç Birinci, yetkililerin bölgeye gelerek incelemelerde bulunduğunu ancak barınağın iyileştirilmesi ilgili adım adılmadığını belirtti.

Lapta Balıkçı barınağında limanı genişletme ve mendireği sağlamlaştırmak için hazırlanan projenin bu güne kadar askıda kaldığını kaydeden Birinci, projenin ivedilikle hayata geçirilmesini istedi.

Fırtına nedeniyle Girne Turizm Limanı’nda aydınatma kulelerinden biri devrildi. Taşkent’te ise Özdil Özman’a ait ikametgahın çatı kiremitleri ve  termosifonu uçtu.

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