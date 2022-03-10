Künye
Kıbrıs 11
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Hem kaçak çıktı hem de ortalığı karıştırdı
Hem kaçak çıktı hem de...
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!

Fırtınanın 62-74 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nden bu gece yapılan açıklamada, 22.00 ile yarın 23.59 arasında karada fırtına beklendiği bildirildi.

10 Mart 2022 Perşembe 23:11
0 Okunma
Fırtınanın 62-74 km/saat şeklinde esmesi bekleniyor
banner108

Meteoroloji Dairesi, bu gece 22.00 ile yarın gece yarısına kadarki sürede fırtına beklendiğini duyurdu ve yetkililerle vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

Meteoroloji Dairesi’nden bu gece yapılan açıklamada, 22.00 ile yarın 23.59 arasında karada fırtına beklendiği bildirildi.

Açıklamada “Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ışığında rüzgarın, bu gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir” denildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncirli: CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek
İncirli: CTP halkın iradesine sahip çıkarak, umudu yeşertmeye devam edecek
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Akaryakıta okkalı zam!
Akaryakıta okkalı zam!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim