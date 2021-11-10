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Fırtınaya dikkat!

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5-8 derece üstünde seyretmesinin yanı sıra Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada 'fırtına' konusunda uyarı yapıldı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 10:13
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Fırtınaya dikkat!
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Meteoroloji Dairesi’nin yapmış olduğu son değerlendirmeler ve analizler sonucunda bugün fırtına bekleniyor...

Daire’den yapılan açıklamada, rüzgârın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli (39-49 km/ saat) zaman zaman fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiğini vurgulandı.

Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

Hava açık ve az bulutlu

Öte yandan yine Meteoroloji Dairesi’nden edinilen bilgilere göre bugün KKTC genelinde yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava açık ve az bulutlu geçecek.

Sıcaklık mevsim normallerinin üstünde!

Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 5 ile 8 derece üzerinde seyretmesi beklenirken iç kesimlerde sıcaklıklar 29-30 derece; kıyı şeridinde ise 24-26 derece dolaylarında olacak.

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