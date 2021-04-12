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Fitre miktarı bu yıl ülkemizde ne kadar?

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yaptığı açıklamada ; "Fitre miktarı bu yıl ülkemiz için asgari 40 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:49
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Fitre miktarı bu yıl ülkemizde ne kadar?

Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın açıklaması şöyle:

Fitre, imkanı olan her Müslüman'ın kendisi ve ailesinin tüm fertleri için vermekle yükümlü olduğu bir çeşit sadakadır.

Bakma yükümlüğü bulunanlar dışında kalan, en yakından başlanılarak ihtiyaç sahibi herkese verilebilir.

Fitre miktarı bu yıl ülkemiz için asgari 40 TL olarak belirlenmiştir.

Ancak dini olarak ideal olan resmi olarak belirlenen miktardan aşağı olmamak koşuluyla kişinin kendisi ve ailesi için kişi başına harcadığı günlük tutarın ortalamasının verilmesidir.

İmkanı olanların daha fazla vermesi çok daha uygundur.

Fitreler, ihtiyaç sahiplerine Bayram Namazı öncesine kadar, rencide etmeden, usulüne uygun bir şekilde verilmelidir.

Bu vesile ile Ramazan Ayı'nın halkımıza, milletimize ve insanlığa bereket, hayır ve güzellikler getirmesini diler, tutulan oruçların, yapılan ibadet ve duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ederim.

Rabbim bizlere orucun sonunda olmamızı istediği insan olmayı başarmayı nasip etsin.

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