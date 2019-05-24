Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanması çağrısı

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı nedeniyle fitrelerin derneğe bağışlanması için çağrıda bulundu.
Fitre bağışlarının derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresindeki ofisine 27 -31 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında bağışlanabileceği kaydedildi. Derneğin, 1 Haziran Cumartesi günü ise 08.30-15.00 saatleri arasında açık olacağı vurgulandı.
Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan “2. El Satış Dükkanı”ndan uygun fiyata giysi alışverişi yapabileceğine işaret edildi.