Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17 dakikada şarj olacak
Xiaomi'nin yeni amiral gemisi 17...
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın nedeni bu olabilir
İshal, yorgunluk ve karın ağrılarınızın...
NASA yayınladı!
NASA yayınladı!
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle
Google'dan Ömer Hayyam'a Özel Doodle

Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanması çağrısı

24 Mayıs 2019 Cuma 10:45
Fitrelerin Kanser Hastalarına Yardım Derneği'ne bağışlanması çağrısı
banner44

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Ramazan ayı nedeniyle fitrelerin derneğe bağışlanması için çağrıda bulundu.

banner41
Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, fitrelerin, derneğin binlerce hastaya her şekilde hizmet verilebilmesinin en büyük kaynağı olduğunu belirtti.

Fitre bağışlarının derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:16, Ortaköy/ Lefkoşa adresindeki ofisine  27 -31 Mayıs tarihlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında bağışlanabileceği kaydedildi. Derneğin, 1 Haziran Cumartesi günü ise 08.30-15.00 saatleri arasında açık olacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı öncesinde, ihtiyaç sahiplerinin derneğin Alirıza Efendi Caddesi, Necati Hasan Binaları no:14, Ortaköy/ Lefkoşa adresinde bulunan “2. El Satış Dükkanı”ndan  uygun fiyata giysi alışverişi yapabileceğine işaret edildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fitre
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu nasıl olacak?
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan anlamlı bağış
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan anlamlı bağış
YKP AP Seçimlerinde AKEL’e Oy Verilmesi Çağrısında Bulundu
YKP AP Seçimlerinde AKEL’e Oy Verilmesi Çağrısında Bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim