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"Fiyat anarşisine" isyan: Şok eylemler başlatacağız

Tüketicilerin hakkını aramak için muhatap bulamadıklarına işaret eden Tüketiciler Derneği, tüketicilerin fırsatçıların insafına bırakıldığını belirterek eylem başlatacaklarını duyurdu.

21 Mart 2022 Pazartesi 12:52
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"Fiyat anarşisine" isyan: Şok eylemler başlatacağız
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KKTC Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, fiyat artışlarına karşı KKTC genelinde tüketiciler ile birlikte şok eylemler başlatacaklarını duyurdu.

Işık yaptığı yazılı açıklamada, 5 yılda 5 kez hükümet değişikliği nedeniyle derneğin muhatap bulamadığını savunarak, tüketicilerin, korumasız bırakıldıkları “fiyat anarşisine” isyan ettiğini ileri sürdü.

Derneğin tüketicilerin yoğun tepkilerine daha fazla seyirci kalmayacağını ifade eden Hasan Yılmaz Işık, yapılacak girişimlerin ardından KKTC genelinde tüketicilerle birlikte şok eylemler başlatacaklarını kaydetti.

STOKÇULUK, MONOPOL, FAHİŞ KAR PAYLARI…

Tüketicilerin serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakılamayacağını belirten Hasan Yılmaz Işık, gerekli önlemlerin acil olarak alınması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı’na çağrı yaptı. Işık, hükümete, “Mal ve Hizmetler Yasası ile Rekabet Yasası” ve tüketicileri koruma yasaları kapsamında “stokçuluk, monopol ve fahiş kâr payları” için gerekli cezai yaptırımların uygulanması çağrısında da bulundu.

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