“Fiyat anarşisine” karşı şok eylem!

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketicilerin bugün korumasız bırakıldıkları “fiyat anarşisine” isyan etmiş durumda olduklarını belirterek, Derneğin konuyla ilgili yapacağı bazı girişimlerinin ardından tüketicilerle birlikte “şok eylemler” başlatacakları uyarısında bulundu.

Dernek Başkanı Işık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Tüketiciler bugün korumasız bırakıldıkları ‘fiyat anarşisine’ isyan etmiş bulunmaktadırlar. Derneğimizin yoğun tepkiler aldığı tüketicilerden gelen feryada daha fazla seyirci kalmayacağını yapılacak girişimleri müteakip KKTC genelinde tüketiciler ile birlikte şok eylemler başlatacaktır” ifadelerine yer verildi.

Işık, “Derneğimiz, tüketicileri serbest piyasada fırsatçıların insafına bırakılamayacağını ve bunun için gerekli önlemlerin acil olarak alınması için Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Tarım Bakanlığına acil çağrı yapmaktadır” dedi.

Ayrıca Işık, Başbakan Ünal Üstel’den ‘acil görüşme’ talebinde de bulunarak, “Ticaret erbabı ve toptancıların kur artışlarını ‘mal bulmuş mağrubi’ gibi fiyat artışları ile vurguna dönüştürmelerine duyarsız kalmaması için Derneğimiz hükümeti önemle uyarmakta ve Başbakan Ünal Üstel’den acil görüşme talep etmektedir” ifadelerini kullandı.