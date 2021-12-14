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“Fiyat farkı ve yüzde 30’a kadar avans uygulamaları yeni yılda başlıyor”

Kamu ihaleleri, keşif bedelleri ve fiyat farkı uygulaması ile ilgili oluşturulan komite toplantısında bir dizi karar üretildi.

14 Aralık 2021 Salı 12:48
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“Fiyat farkı ve yüzde 30’a kadar avans uygulamaları yeni yılda başlıyor”
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Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) yetkilileri ile Maliye Bakanlığı yetkililerinden oluşturulan komite toplantısının bir bölümüne Bakan Dursun Oğuz da katıldı.

Maliye Bakanlığı’nda geçtiğimiz gün yapılan toplantıda; yeni yıl itibari ile fiyat farkı ve yüzde 30’a kadar avans verilmesi uygulamalarının başlayacağı kesinleşti.

Ayrıca yeni birim fiyatları yayınlanıp, keşif bedelleri güncellenmeden Merkezi İhale Komisyonu (MİK) tarafından yapım işleri ihalelilerinin çıkılmaması talep edildi.

Süregelen ekonomik kriz nedeni ile toplumsal yaraların daha fazla derinleşmemesi, şirketlerin iflas noktasına gelmemesi ve ekonominin çarkının ağır aksak da olsa dönebilmesi adına MİK’den bugünden sonra fiyat farkı, avans ve buna benzer uygulamalar yürürlüğe girmeden, yapım işlerinin ihale edilememesi talep edildi.

Bu komisyonun çalışmalarına sözü geçen düzenlemeler oluşturulana kadar devam etmesi yönünde karar alındı.

Gerek karar aşamasında olan gerek kararı açıklanmış ve imza aşamasında olan ve gerekse sözleşmeleri yapılmış ve başlanmamış işlerin taraflar zarar görmeden iptal edilmesi ile ilgili ivedilikle Hukuk Dairesi’nden görüş alınması yönünde karar üretildi.

Yapımı devam eden işlerde ise fiyat farkı verilip işlerin devam etmesi veya tarafların zarar görmeden mevcut bugüne kadarki hakkedişlerin bedellerinin ödenip işlerin bilahare yukarıda geçen gerekli düzenlemelerin yeniden yapılarak ihale edilmesi için hukuk görüşü alınmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği
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