Fiyatlar 300 Tl'den 200 Tl'ye düştü

Açıklama şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanmasından dolayı ücretli yapılan PCR testlerinin ücretleri 300 TL den 200 TL ye indirilmiştir.
Son Güncelleme: 16.07.2020 10:45
Sağlık Bakanlığı, ücretli olarak yapılan PCR testlerinin fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.
Açıklama şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanmasından dolayı ücretli yapılan PCR testlerinin ücretleri 300 TL den 200 TL ye indirilmiştir.