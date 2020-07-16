Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Polisi görüncü elindekileri attı
Polisi görüncü elindekileri attı
Kar maskesi takıp dövdüler
Kar maskesi takıp dövdüler
Parkta çıkan kavga mahkemede son buldu
Parkta çıkan kavga mahkemede son...
Saçından tutup yerde sürükledi
Saçından tutup yerde sürükledi
“Bu işi namusum ve şerim için yaptım"
“Bu işi namusum ve şerim...

Fiyatlar 300 Tl'den 200 Tl'ye düştü

Sağlık Bakanlığı, ücretli olarak yapılan PCR testlerinin fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

16 Temmuz 2020 Perşembe 10:40
1508 Okunma
Fiyatlar 300 Tl'den 200 Tl'ye düştü

Açıklama şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti'nden temin edilen kitlerin fiyatlarında indirim sağlanmasından dolayı ücretli yapılan PCR testlerinin ücretleri 300 TL den 200 TL ye indirilmiştir.

Son Güncelleme: 16.07.2020 10:45
Anahtar Kelimeler:
PCR TestiSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”
Evren: “Sendikalar ülkemizde önemli bir denge unsurudur”
Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı
Hindistan'da koronavirüs aşı adayının klinik denemelerine başlandı
İşte karara bağlanan talepler
İşte karara bağlanan talepler
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim