Fiyatlar cep yaktı

Özlem Çimendal

Pazar günleri Lefkoşa-Terminal alanında kurulan Açık Pazar’da bu hafta fiyatlar tavan yaptı.



Vatandaş tezgahlara bakmakla yetindi

Sebze ve meyvelerin cep yakan fiyatlarını gören vatandaşın çoğu tezgahlara sadece bakmakla yetinirken, alışverişini de kısıtlı bütçelerine uygun en temel gıda maddelerini almakla sınırlandırdı.



Börülce 8 TL, üzüm 7 TL’den alıcı buldu

Üzümün 7 TL’den alıcı bulduğu Lefkoşa Açık Pazar’da sofraların olmazsa olmazı yeşil tüketim maddelerinden olan börülce de 8 TL’yle tezgahtaki yerini aldı.



Domates 5 TL’lik rekorunu kaptırmıyor

Aylardır fiyat yüksekliği rekorunu kimseye kaptırmayan yemeklerin vazgeçilmez ana katkı maddesi olan domates ise yine 5 TL’den alıcısını bekledi.



Limon 5 TL’den alıcı buldu

Domatesten sonra kilosu 4 TL ile yine vatandaşın cebini zorlayan salatalığı ise 2.50 TL ile patlıcan takip etti. Açık pazarda yer alan limonun ise kilosu 5 TL ile dikkat çekti.



Ekonomik şartların ağırlığı gün geçtikçe daha çok hissediliyor

5 TL ile tezgahlardaki yerini alan sivri biber de vatandaşların tepkisine neden oldu. “Sofralardan eksik olmayan en basitinden biberin kilosu bile 5 TL ise varın gerisini siz düşünün” diyen vatandaş, ülkedeki ekonomik şartların ağırlığının gün geçtikçe kendini daha fazla hissettirdiğine işaret etti.