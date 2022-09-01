Fiyatları keyfimize göre belirlemiyoruz

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de özellikle mazot fiyatlarının diğer ülkelere göre çok pahalı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarının tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de uluslararası piyasalara göre şekillendiğine vurgu yaparak “akaryakıt fiyatlarını keyfimize göre belirlemiyoruz” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Amcaoğlu, KKTC’de 95 oktan benzinin litre fiyatının 19.42 TL, 98 oktanın 19.73, Euro Diesel’in (mazot) ise litresinin 25.70 TL olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 95 oktan benzinin litresinin 28.89 TL, Euro Diesel’in ise 33.25 TL’ye satıldığını ifade eden Bakan Amcaoğlu, şunları söyledi:

“Mazot fiyatlarının KKTC’den daha ucuz olduğu ülkeler elbette bulunmaktadır. Anavatan Türkiye’de 95 oktan benzinin litre fiyatı 20.13 TL’dir, Euro Diesel’in fiyatı ise 26.90 TL… İngiltere’de 95 oktanın şu andaki kura göre litre fiyatı 36.46 TL, Euro Diesel’in 38.97 TL’dir. Almanya’da 95 oktan benzinin litre fiyatı 35.63 TL ve Euro Diesel’in litre fiyatı ise 38.74 TL’dir. Elbette vatandaşın gelir seviyesi veya asgari ücret üzerinden de fiyatlar kıyaslanabilir. Ancak yine de, KKTC’de özellikle mazot fiyatının Dünya’nın çok üzerinde olduğu iddiası doğru değildir.”