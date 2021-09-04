Fiziksel Aktivitenin Sağlığımız İçin Önemi

Sağlıklı yaşam dendiği zaman hepimizin aklına gelen ilk şey eminim ki sağlıklı beslenme (kişiye özel diyet programı) uygulanması ve bu programın devamlılığıdır.

Sağlıklı olabilmek, sağlığımızı koruyabilmek ve sürdürebilmek için yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra düzenli fiziksel aktivite ve egzersizin önemini biliyor muydunuz?

Gelin birlikte bizlerden hep duyduğunuz fiziksel aktivite ve egzersizin ne olduğunu anlayalım…

Fiziksel aktivite, enerji harcamasıyla sonuçlanan tüm bedensel hareketlerdir. Gün içerisinde yaptığımız her türlü hareketi içermektedir. Ev işleri,bahçe işleri,alışveriş gibi günlük rutin aktiviteler fiziksel aktiviteye örnek olarak verilebilir.

Egzersiz ise zindeliği ve sağlığı geliştirmek için yapılan, planlı,tempolu ve düzenli hareketler bütünüdür. Yaş gruplarına ve cinsiyete göre önerilen egzersiz süresi, şiddeti ve sıklığı farklılık gösterebilir. Yetişkin bireyler için haftalık en az 150 dakika, orta şiddette veya haftada 75 dakika şiddetli egzersiz önerilmektedir. Bunun için haftada 5 gün , günde 30 dakika tempolu yürüyüş yeterlidir.

Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin yanında, sedanter (hareketsiz) yaşamı azaltmak ve günlük rutin aktivitelerde de hareketli bir yaşam tarzını benimsemek gerekmektedir. İş yerinizde, ofisinizde veya evinizde , dinlenme molalarınızda ve boş zamanlarınızda basit egzersizler yapabilirsiniz, veya asansör kullanmak yerine merdiven çıkmayı, kısa mesafelere yürüyerek gitmeyi tercih edebilirsiniz.

Düzenli yapılan fiziksel aktivite ve egzersiz , depresyon,anksiyete( endişe-kaygı) gibi olumsuz duyguları azaltarak kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlar. Bunların yanı sıra, glukoz metabolizmasını düzenlemekte, vücut yağ yüzdesini azaltmakta ve kan basıncını düşürmektedir. Bu olumlu etkiler kardiyovasküler hastalık ve şeker hastalığı riskini azaltan en önemli etkenlerdir. Ayrıca bu hastalıkların şiddetini hafifletmede de etkileri bulunmaktadır. Fiziksel aktivite, barsak geçiş zamanını azaltarak kolon kanseri riskini de azaltabilmektedir. Ayrıca, vucüt kompozisyonunu olumlu etkilediği ve kan yağ seviyelerini azalttığı bilinmektedir.

Yaş ilerledikçe kas kaybı ve kas işlevinin azalması yaralanmalara ve sakatlanmalara yol açabilmektedir. Düzenli yapılan egzersiz kasların aminoasit emme yeteneğini arttırıyor. Böylece kas kazanımını arttırarak, kas kaybını önlüyor. Bu yüzden özellikle bu grup için kas kaybını önlemek adına egzersiz oldukça önemlidir.

Haftada 150 dakika, orta şiddette yapılan aktivitenin, kronik ağrıyı hafiflettiğini, ağrı töleransını arttırarak ve ağrı algısını azalttığını gösteren çalışmalar vardır.

Özetle , sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için aktif bir yaşam tercih etmeli, fiziksel aktivite ve egzersizin öneminin farkında olmalıyız.

Baş sloganınız ‘’HAREKET BEREKETTİR ‘’ olmalı

SAĞLIKLI VE BOLCA AKTİF OLACAĞINIZ GÜNLER DİLERİM…

Uzm.Fzt. Gülay Akınsel

