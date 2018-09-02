fizy’den ‘yaza özel’ şarkılar

Türkiye’nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy, Kuzey Kıbrıs’ta da kullanıcılarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. fizy’nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını doyasıya yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı “Yaz Klasikleri” listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi oluyor. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan “Yaz Havası” listesi ise tatil seyahatlerini daha da keyifli hale getiriyor.

Yaza veda ederken müzik terapisi

fizy, tatil dönüşü sendromunu da unutmuyor ve yaza veda şarkılarının bir araya geldiği “Summer Heat” listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül’ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan “Sunny Days” listesi de, kendini yenilemek ve yeni sezona hazırlanmak isteyenlere hitap ediyor.

Dijital müziğin kurallarını yeniden yazıyor

Bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy; yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. Milyonlarca şarkı içeriği sunan fizy ile günde 7 milyondan fazla içerik kullanıcılarına ulaşıyor. fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. Kendilerine sunulan 5GB’lık internetle müziğin keyfine rahatça varıyor. fizy’de kullanıcılar ayrıca, “Haftalık Keşif Listesi” özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar da dinleyebiliyor.

fizy’nin keyfi nasıl çıkarılır?

Her ana uygun ve sürekli güncellenen hazır listelerle eşsiz bir müzik keyfi yaşatan fizy, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan erişim imkanına sahip. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin mevcut tarifelerine ek olarak, 5GB interneti ile birlikte kullanabileceği platformda müzik paketinden aylık 6,99 TL’ye, müzik ve video paketinden de aylık 9,99 TL’ye yararlanılabiliyor. Dijital müzik platformu fizy, lifecell paketleri, gnç bitmeyen paketler ve Platinum paketleri dahilinde kullanıcılarına 5 GB interneti ile birlikte sunuluyor. fizy’ye web sitesinden veya işletim sistemine göre iOS ile Android akıllı telefon ve tablet uygulamaları üzerinden erişebilir. fizy’yi indirdikten sonra açılan ekrandaki telefon numarası ve şifre alanlarını doldurarak müzik keyfine hemen başlayabilirsiniz. Eğer Turkcell şifrenizi bilmiyorsanız şifre için 05327552222’ye SIFRE yazıp göndererek şifrenizi gelen SMS ile öğrenebilir, giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanabilirsiniz.