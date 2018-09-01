Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
92723
ALTIN
252.128
DOLAR
6.5943
STERLİN
8.4752
EURO
7.6511
Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek
Google Asistan Artık İki Dili...
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo Tablet Ürettiler
Bilim İnsanları, Esnek Ekranlı Rulo...
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Uzay İstasyonu'nda oksijen sızıntısı alarmı
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi Belli Oldu
Yeni iPhone Modellerinin Tanıtım Tarihi...
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor

fizy’den ‘yaza özel’ şarkılar

Türkiye ve Kıbrıs’ın dijital müzik nabzını tutan fizy, bayramlar dahil tüm tatillerde kullanıcılarına çok özel listelerle eşlik ediyor

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:04
fizy’den ‘yaza özel’ şarkılar

Tatil havasında, deniz, kumsal ve plaj eğlenceleri tadında hazırlanan listeler, hem uzun yolculuklara keyif katmaya hem de yazın keyifli saatler yaşamak isteyenlerin favori şarkıları olmaya aday oluyor.

Türkiye’nin en çok dinlenen dijital müzik platformu fizy, Kuzey Kıbrıs’ta da kullanıcılarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. fizy’nin profesyonel ekipleri tarafından hazırlanan listeler yaz sıcaklarında müziğin tadını doyasıya yaşamak isteyen kullanıcıları hedefliyor. Yazın en çok dinlenen yerli şarkıların yer aldığı “Yaz Klasikleri” listesi, dans etmeyi sevenlerin, kumsalda hem denizin hem de eğlencenin tadını çıkarmak isteyenlerin favorisi oluyor. Yaz mevsiminin en güzel şarkılarını buluşturan “Yaz Havası” listesi ise tatil seyahatlerini daha da keyifli hale getiriyor.

Yaza veda ederken müzik terapisi

fizy, tatil dönüşü sendromunu da unutmuyor ve yaza veda şarkılarının bir araya geldiği “Summer Heat” listesiyle, kullanıcılarına motivasyon kaynağı olmayı amaçlıyor. Eylül’ü karşılayan yeni ve okullara dönüşün simgesi olan “Sunny Days” listesi de, kendini yenilemek ve yeni sezona hazırlanmak isteyenlere hitap ediyor. 

Dijital müziğin kurallarını yeniden yazıyor

Bir dijital müzik platformundan çok daha fazlasını sunan fizy; yüksek ses kalitesi, canlı konser yayınları, sanatçıların başka hiçbir yerde olmayan performansları ile sadece dinlemek değil izlemek isteyenlere de farklı bir deneyim yaşatıyor. Milyonlarca şarkı içeriği sunan fizy ile günde 7 milyondan fazla içerik kullanıcılarına ulaşıyor. fizy’de Turkcell’li kullanıcılar sevdikleri müzikleri, radyo kanallarını dinlerken veya video klip izlerken mobil datalarından harcamıyor. Kendilerine sunulan 5GB’lık internetle müziğin keyfine rahatça varıyor. fizy’de kullanıcılar ayrıca, “Haftalık Keşif Listesi” özelliği ile dinleme alışkanlıklarına özel yeni şarkılar da dinleyebiliyor.

fizy’nin keyfi nasıl çıkarılır?

Her ana uygun ve sürekli güncellenen hazır listelerle eşsiz bir müzik keyfi yaşatan fizy, bilgisayar, tablet veya akıllı telefonlardan erişim imkanına sahip. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterilerinin mevcut tarifelerine ek olarak, 5GB interneti ile birlikte kullanabileceği platformda müzik paketinden aylık 6,99 TL’ye, müzik ve video paketinden de aylık 9,99 TL’ye yararlanılabiliyor. Dijital müzik platformu fizy, lifecell paketleri, gnç bitmeyen paketler ve Platinum paketleri dahilinde kullanıcılarına 5 GB interneti ile birlikte sunuluyor. fizy’ye web sitesinden veya işletim sistemine göre iOS  ile Android akıllı telefon ve tablet uygulamaları üzerinden erişebilir. fizy’yi indirdikten sonra açılan ekrandaki telefon numarası ve şifre alanlarını doldurarak müzik keyfine hemen başlayabilirsiniz. Eğer Turkcell şifrenizi bilmiyorsanız şifre için 05327552222’ye SIFRE yazıp göndererek şifrenizi gelen SMS ile öğrenebilir, giriş yaptıktan sonra uygulamayı kullanabilirsiniz.

banner22
Anahtar Kelimeler:
FizyKuzey Kıbrıs TurkcellTeknolojiHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Savaşan: Siyaset kurumu barışı öncelikle kendi insanı arasında egemen kılmalı!
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Erhürman, Dünya Barış Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!
Mustafa Başlar'dan zam eleştirisi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim