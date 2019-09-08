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Fizyoterapistler Birliği, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü nedeniyle mesaj yayımladı

08 Eylül 2019 Pazar 16:23
Fizyoterapistler Birliği, 8 Eylül Dünya Fizyoterapi Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, sağlık politikaları geliştirilirken fizyoterapistlerin görmezden gelindiğini savundu.
     
Birlik başkanı Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş, Dünya Fizyoterapi Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, hükümeti sağlık alanında yasal düzenlemeleri yapamamakla suçladı.

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu’na göre, dünyada her 10 fizyoterapistten 7’sinin kadın olduğuna işaret eden Çakartaş, “Biyolojik olarak kuvvet gerektiren işler genelde erkekler ile bağdaştırılırken, hem fiziksel hem de mental güç gerektiren mesleğimizde dünyadaki kadın dominasyonunu dayanışma ile selamlıyoruz” dedi.

Halk sağlığını ve üyelerini korumak adına birliğin kendi içerisinde oto kontrolünü kurduğunu, meslek sınırlarını ve etik kuralları ihlal eden her türlü kişi ve kurumlara karşı ciddi bir mücadele verdiğini belirten Çakartaş, birliğin hedeflerini şöyle sıraladı:

“Fizyoterapistlerin ülkemizde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edilebilmeleri ve uzmanlıklarının tüm dünyada geçerli olması için her türlü bilimsel ve idari ilişkileri kurmak,

Fizyoterapistlik mesleğinin uygulanması ile ilgili standartları ve etik kuralları oluşturmak ve Kıbrıs’ta çalışan fizyoterapistlerin mesleki hak ve yetkilerinin iyileştirilmesi, otonom bir meslek olması konusunda çalışmalar yapmak ve bu amaçla her türlü hukuki ve idari girişimlerde bulunmak,

Her türlü platformda fizyoterapistlerin haklarını savunmak ve temsil etmek ve Toplum sağlığı ile ilgili, her alanda çalışmalar yaparak  toplumu bilinçlendirmektir.

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’ne Kayıtlı 192  fizyoterapist bulunmaktadır ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. 

40 yılın sonunda artık bu yıl, yasal düzenlemeler merkezli bir açıklamadan kaçınmaya çalıştık. Devlet politikası eğer kendi toplumunun sağlığını riske atmak istiyor bu bağlamda da sadece fizyoterapistlerin değil sağlık alanında yapılması gereken düzenlemeleri yapmıyorsa süper güçlerimiz kifayetsiz kalabilir”.

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Fizyoterapistler Birliği8 Eylül Dünya Fizyoterapi GünüMesajUzm. Fzt. Şahveren ÇakartaşHaberGündemKıbrıs
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