Fizyoterapistler Birliği'nin yeni başkanı Çakartaş

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanlığı’na, yeniden Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş seçildi.



Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.



Toplantıda belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:



“Başkan: Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş, Asbaşkan: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın, Genel Sekreter:Uzm. Fzt. Melis Sahilli Bağkur, Mali İşler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz, Halkla İlişkiler Koordinatörü: Uzm. Fzt. Batuhan Dericioğlu, Eğitim Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ender Angın, Faal üyeler: Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader, Uzm. Fzt. Cemaliye Hürer, Fzt. Işılay Özaldemir”Birliğin Denetleme Kurulu’nda, Fzt Sibel Karaca, Uzm. Fzt. Tuba Yerlikaya ve Fzt. Feride Mustafa; Disiplin Kurulu’nda ise, Uzm. Fzt. Fatma Özgöker, Uzm. Fz. Yelda Kıngır ve Uzm. Fzt Sema Özden görev yapacak.