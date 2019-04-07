Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Fizyoterapistler Birliği'nin yeni başkanı Çakartaş

07 Nisan 2019 Pazar 09:49
Fizyoterapistler Birliği'nin yeni başkanı Çakartaş
banner44

Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanlığı’na, yeniden Uzman Fizyoterapist Şahveren Çakartaş seçildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin Olağan Genel Kurulu dün Lefkoşa EMAA Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıda belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve görevleri şöyle:

banner41

“Başkan: Uzm. Fzt. Şahveren Çakartaş, Asbaşkan: Uzm. Fzt. Münevver Özakalın, Genel Sekreter:
Uzm. Fzt. Melis Sahilli Bağkur, Mali İşler Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Sevim Öksüz, Halkla İlişkiler Koordinatörü: Uzm. Fzt. Batuhan Dericioğlu, Eğitim Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ender Angın, Faal üyeler: Uzm. Fzt. Hüseyin Özkader, Uzm. Fzt. Cemaliye Hürer, Fzt. Işılay Özaldemir”

Birliğin Denetleme Kurulu’nda, Fzt Sibel Karaca, Uzm. Fzt. Tuba Yerlikaya ve Fzt. Feride Mustafa; Disiplin Kurulu’nda ise, Uzm. Fzt. Fatma Özgöker, Uzm. Fz. Yelda Kıngır ve Uzm. Fzt Sema Özden görev yapacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Fizyoterapistler BirliğiŞahveren Çakartaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak
Mustafa Hannihak 3 gün tutuklu kalacak
Gazimağusalı Zaliha Başman hayatını kaybetti
Gazimağusalı Zaliha Başman hayatını kaybetti
Özersay'dan Anastasiadis'e eleştiri!
Özersay'dan Anastasiadis'e eleştiri!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim