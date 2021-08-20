Flaş İddia! Cumhurbaşkanlığı Sarayının Elektrikleri Kesilecek

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre pazartesi Maliye Bakanlığı’nın elektriği "borcu nedeniyle" kesilecek. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın ifade ettiğine göre 77 Bin TL’lik borcu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı da sırada...