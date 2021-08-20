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Flaş İddia! Cumhurbaşkanlığı Sarayının Elektrikleri Kesilecek

Kıbrıs Postası’nda yer alan habere göre pazartesi Maliye Bakanlığı’nın elektriği "borcu nedeniyle" kesilecek. EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’ın ifade ettiğine göre 77 Bin TL’lik borcu olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı da sırada...

20 Ağustos 2021 Cuma 15:24
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Flaş İddia! Cumhurbaşkanlığı Sarayının Elektrikleri Kesilecek

Kıbrıs Postası’ndan Vatan Mehmet'e  konuşan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, önümüzdeki hafta devlet dairelerinde ve bakanlıklarda “borçlar” nedeniyle yeni elektrik kesintileri olacağını açıkladı.

Sendika Başkanı Özkıraç, “pazartesi Maliye Bakanlığı’nda elektrik kesilecek. Bu konuda kararlıyız. Maliyeden sonra sıradaki de gelecek… Mesela 77 Bin TL borcu olan Cumhurbaşkanlığı sarayı var sırada…” dedi.

Haber - Kaynak : Kıbrıs Postası / VATAN MEHMET https://www.kibrispostasi.com/c35-KIBRIS_HABERLERI/n389691-pazartesi-maliye-bakanliginin-elektrigi-kesiliyor-sirada-saray-da-var

Son Güncelleme: 20.08.2021 16:27
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