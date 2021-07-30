Künye
Kıbrıs 35
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

Flaş İddia: Hükümette Kriz!

UBP YDP’den KIBTEK, Spor ve Evkaf’ı Geri İstedi...

30 Temmuz 2021 Cuma 11:44
634 Okunma
Flaş İddia: Hükümette Kriz!

Haber Kıbrıs internet sitesinde hükümette kriz olduğu yazıldı.

Üçlü azınlık hükümetinde yeni bir kriz patlak verdi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandelye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istedi.

YDP'ye bağlı olan KIBTEK, Spor ve Evkaf’ı geri istenmesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “gerekirse hükümetten çekiliriz” dedi.

Haber Kıbrıs

https://haberkibris.com/hukumette-kriz-ubp-ydpden-kibtek-spor-ve-evkafi-geri-istedi-1138-2021-07-30.html

Son Güncelleme: 30.07.2021 11:48
Anahtar Kelimeler:
YDPUBPErsan SanerErhan Arıklı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
İskele’de su kesintisi
İskele’de su kesintisi
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim