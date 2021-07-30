Flaş İddia: Hükümette Kriz!

Haber Kıbrıs internet sitesinde hükümette kriz olduğu yazıldı.
Üçlü azınlık hükümetinde yeni bir kriz patlak verdi.
Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersan Saner, Bertan Zaroğlu’nun YDP’den istifa etmesiyle meclisteki sandelye sayısı 1’e inen ortağı YDP’ye bağlı daire ve kurumları geri istedi.
YDP'ye bağlı olan KIBTEK, Spor ve Evkaf’ı geri istenmesi üzerine YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “gerekirse hükümetten çekiliriz” dedi.
Haber Kıbrıs
https://haberkibris.com/hukumette-kriz-ubp-ydpden-kibtek-spor-ve-evkafi-geri-istedi-1138-2021-07-30.html